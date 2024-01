Tempesta d’Amore, anticipazioni dal 15 al 21 Gennaio: Christoph minaccia di vendere

Le anticipazioni di Tempesta d’Amore dal 15 al 21 gennaio rivelano che Christoph minaccerà di vendere: ecco che cosa accadrà nelle prossime puntate.

La soap opera tedesca trasmessa sulle reti Mediaset dal 2006 ha raggiunto un grandissimo successo. Lo spettacolo è stato creato da Bea Schimdt ed ha avuto un ottimo riscontro da parte del pubblico televisivo.

Numerose sono le storie e le vicende che vengono raccontate negli episodi di Tempesta d’Amore, soap opera che ha raggiunto la bellezza delle 3000 puntate nel 2018. Dopo tanti anni di messa in onda, ancora in moltissimi restano puntualmente attaccati al piccolo schermo per conoscere i risvolti dei protagonisti dello spettacolo. Le anticipazioni dal 15 al 21 gennaio rivelano che Christoph potrebbe prendere una decisione importante, che rischierebbe di cambiare le sorti di tutti i personaggi.

Tempesta d’Amore anticipazioni: la decisione di Christoph

Nei prossimi appuntamenti della soap opera tedesca il pubblico vedrà l’inaugurazione del caffè Liebling sotto la gestione di Josie, la quale non si farà intimorire della concorrenza della catena di cioccolatini Cioccosogni guidata da Constanze in arrivo nella città.

Nel frattempo, dopo l’intervento Werner torna a casa, mentre Christoph licenzia Yvonne per ingannare le finanze, una situazione che poi verrà scoperta da Werner e Robert. I fratelli Richter potranno contare sulla protezione di Helena, la quale criticherà le ambizioni politiche di Max e vorrà rimanere a Bichlheim.

Christoph resterà incredulo davanti alla decisione di Werner e Robert di estrometterlo. Mentre Gerry spiegherà di volere che la madre vada a vivere con lui temporaneamente lasciando Shirin senza parole, nonostante Helene abbia assicurato tutti che non interferirà sull’educazione dei loro figli.

Intanto Yvonne saprà da Erik che il licenziamento è stato annullato e quindi continuerà a lavorare nel bar. Mentre Christoph minaccerà di vendere le azioni del caffè di Joisie, che non intende cedere a Erik. Dopo l’intercessione di Yvonne preoccupata per il destino della figlia, Paul riuscirà a convincere Christoph a non vendere.

Durante l’inaugurazione, Josie incontrerà Leon che le proporrà di fare un cioccolato, ma lei non avrà idea di chi sia l’uomo. In seguito si accorgerà che quest’ultimo si sta registrando al Fürstenhof. Yvonne lo prenderà come un segno del destino per la figlia, tanto da chiederle di avvicinarsi all’uomo. Josie rimarrà colpita da Leon e ,in particolare, dalla proposta di mettere del sentimento nei cioccolatini, anche se respingerà l’idea della madre.