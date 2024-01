Uomini e Donne, Maria De Filippi stravolge tutto: il dating show avrà un nuovo volto

Un grande cambiamento è in arrivo a Uomini e Donne e riguarda sia il Trono Over che quello Classico: nulla sarà come prima.

Maria De Filippi, padrona di casa nel famosissimo dating show Uomini e Donne, è una professionista sotto tutti gli aspetti. Sa gestire situazioni complicate in studio, non lascia che la sua vita privata interferisca con quella lavorativa, è molto intelligente e, soprattutto, ha sempre avuto la capacità di capire cosa vuole il pubblico.

È per questo che praticamente tutti i suoi programmi hanno successo. Maria riesce a comprendere, svelare e solleticare quei guilty pleasure e quelle emozioni che i telespettatori nascondono. Un’analisi costante di come il pubblico reagisce alle sue trasmissioni è fondamentale per proporre sempre contenuti di qualità. E, forse proprio da questo studio, è emersa – pare – la necessità di stravolgere il formato di Uomini e Donne.

Uomini e Donne, cambia tutto per i tronisti: è un addio?

La fascia oraria del primo pomeriggio di Canale 5, ormai da anni, è capitanata da Maria De Filippi e dal suo dating show: Uomini e Donne. Il programma nasceva come un momento di confronto tra i partecipanti sul tema dell’amore e delle relazioni. Negli anni è apparsa invece la figura del Tronista e, ormai da diverso tempo, c’è stata una separazione tra Trono Classico e Trono Over. In quest’ultimo il parterre veniva diviso tra cavalieri e dame che si frequentavano e si sedevano a centro studio per raccontare come procedeva la loro storia.

Edizione dopo edizione il pubblico da casa, complice anche alcuni personaggi molto interessanti, si è affezionato tantissimo al Trono Over. Il motivo era una varietà di storie che non annoiavano e una percepita maggior veridicità degli accadimenti. Colpa dei tronisti, forse, che una volta finito il percorso a Uomini e Donne raramente continuavano la loro relazione con la donna o l’uomo prescelto.

Sono pochi i casi di coppie che hanno veramente trovato l’amore e stanno insieme ancora adesso. Ricordiamo Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, oppure Teresa Langella e Andrea Dal Corso… tanti altri invece, sembrava che cercassero più la visibilità che l’amore. E così? Sembra che Maria De Filippi e il suo team stiano muovendo le acque del Trono Classico. Un primo cambiamento ha visto infatti sedere sul trono Ida Platano, ex partecipante della versione Over.

Ma non finisce qui. Voci di corridoio vogliono che dopo le vacanze natalizie, lentamente, il Trono Classico andrà a sparire. Pare che terminati i percorsi di Brando, Cristian e Ida ci si concentrerà solo ed unicamente su quello Over. Rumors in contrasto, va detto, con quelli che vogliono invece Mirko Brunetti, ex gieffino e partecipante di Temptation Island, seduto proprio sul Trono. Quale sarà la decisione finale della padrona di casa?