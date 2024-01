Vip in dolce attesa, boom di bebè nel 2024: chi diventerà mamma il prossimo anno

Quali sono le coppie vip in dolce attesa per l’anno 2024? Tra annunci e preparativi per il lieto evento, ecco le star pronte a diventare mamme.

Forti emozioni e tanta gioia, l’anno nuovo è cominciato ricco di vita e speranza. Un fiocco azzurro e un altro rosa hanno allietato questi primi giorni, appartenenti rispettivamente a Miriam Leone e Federica Pellegrini. Con la felicità nel cuore, infatti, le due stelle del firmamento hanno annunciato la nascita dei loro piccoli, Orlando e Matilde, tramite pubblicazioni social. L’ex Miss Italia ora è tornata a casa – paparazzata dal settimanale Chi all’uscita dall’ospedale – insieme al figlioletto – anche se si voglia ricordare che il nascituro ha visto la luce il 29 dicembre, ancora durante il 2023.

Il 3 gennaio, inoltre, la campionessa di nuoto ha partorito sostenuta dal suo amore Matteo Giunta, nonostante si siano rivelati “due giorni complicati“, come dichiarato da entrambi. Ora i fan aspettano trepidanti ulteriori liete novelle, potendo così affermare quanto il 2024 possa considerarsi ufficialmente il periodo del boom della natalità, almeno tra i vip.

Difatti non è ancora finita perché si moltiplicano le pancine stellari, in dirittura d’arrivo. Qualcuno, probabilmente, avrà già intuito di chi si parlerà, date le fiorenti notizie sui tabloid che monitorano la situazione.

Vip in dolce attesa, ecco chi sono le future mamme nel 2024

Un nuovo capitolo di vita si prospetta all’orizzonte, specialmente per coloro che diventano genitori la prima volta. Come precedentemente accennato, la sportiva e l’attrice catanese sono al settimo cielo, godendo di questi iniziali momenti di scoperta e crescita, giorno per giorno. Ma c’è attesa anche per altre tre nascite, le cui gravidanze stanno procedendo a gonfie vele.

La corsa nei salottini tv più rinomati per annunciare in esclusiva la bellissima notizia, come a Verissimo da Silvia Toffanin o La Volta Buona da Caterina Balivo, condividendo insieme ai telespettatori questa immensa gioia ha già avuto inizio. Impossibile non menzionare la coppia Veronica Peparini e Andrea Muller che ha destato non poco scalpore. Recatisi nel programma di Canale 5 hanno confermato la dolce attesa: aspettano due gemelline.

In seguito all’intervista, tuttavia, sono trapelate le prime preoccupazioni in quanto è sorto qualche problema per cui si sono resi necessari periodici controlli. Fortunatamente l’allarme è rientrato o quantomeno monitorato e recentemente l’ex di Amici avrebbe così asserito su Instagram: “Avanziamo piano e ottimisti godendoci questo periodo che nel bene o nel male non tornerà“. La nascita parrebbe fissata per il mese di aprile 2024.

Anche l’ex di Uomini e Donne, Nicole Mazzocato, è incinta pronta a diventare mamma bis, dopo la nascita del piccolo Paolo. Felicissima, condivide questi magici momenti accanto al suo compagno Armando Anastasio e al primogenito, raccontando ai fan il modo attraverso il quale ha scoperto di essere in attesa di un altro maschietto – rivelando quindi il nome sui social, ovvero Davide: “Dovevo partire per le Maldive e il giorno della partenza mi sarebbe dovuto arrivare il ciclo“.

Un piccolo ritardo ma determinante. Già al quinto mese quando ha reso pubblica la notizia, ormai non manca molto. Infine, un fiocco azzurro anche per Romina Carrisi Jr e il fidanzato Stefano Rastelli, conosciutisi tra i corridoi di Viale Mazzini. La figlia di Al Bano e Romina Power avrebbe così aggiornato il suo pubblico da Caterina Balivo: “Sono quasi al settimo mese. Il nome? Dobbiamo ancora definirlo perché non sono solo io che decido, c’è anche Stefano, le figlie di Stefano e i miei genitori” escludendo a priori possa chiamarsi ‘Romino’ – la sua identità declinata al maschile – come consigliato dal fratello Yari.