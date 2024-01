Anticipazioni Beautiful, nuovo addio di Taylor: ecco perché non tornerà

Secondo le anticipazioni di Beautiful, Taylor Hayes dirà nuovamente addio alla soap: ecco cos’è successo e perché non tornerà.

Il suo ritorno a Los Angeles ha decisamente portato scompiglio nella vita dei Forrester. In particolare in quella di Ridge, che si è ritrovato davanti una delle donne della sua vita. Con Taylor Hayes si è riformato il triangolo amoroso più intricato della storia di Beautiful, che vede il ‘povero’ Ridge perennemente diviso tra la psichiatra e Brooke Logan. Una situazione che sarà al centro della trama della soap ancora per un bel po’, fino alla drastica decisione: Taylor lascerà nuovamente la serie.

La nuova Taylor è apparsa per la prima volta in scena nel 2021 (nelle puntate americane), quando Krista Allen ha ereditato il pesantissimo ruolo di Hunter Tylo. A quanto pare, però, la sua avventura nel cast della famosa soap è già terminata. Ecco cosa è accaduto e perché non vedremo più la madre di Steffy e Thomas tra gli uffici della Forrester Creations.

Taylor Hayes lascia Beautiful: perché la dottoressa abbandona ancora la soap

Nelle puntate di Beautiful attualmente in onda in Italia, Taylor Hayes è una delle figure chiave della soap. La dottoressa sta cercando di riconquistare il cuore di Ridge, spinta e supportata alla grande dai suoi figli Steffy e Thomas. In America, però, è già tempo di addii, perché Krista Allen ha ufficialmente lasciato la soap nei mesi scorsi. L’ultima puntata statunitense in cui è comparso il suo personaggio è stata trasmessa esattamente il 9 novembre 2023. Ma per quale motivo?

Come rivelato dalla stessa Allen a Deadline, la produzione ha deciso di licenziarla improvvisamente lo scorso ottobre. “Prima di essere scaricata ho fatto le foto col cast, la settimana seguente mi hanno chiamato e mi hanno detto: ‘Non ti terremo per il terzo anno, sei stata stupenda, arrivederci e grazie’, ha raccontato l’attrice, che non ha preso affatto bene il fatto di essere stata tagliata fuori. Un’esclusione graduale, col personaggio di Taylor che apparirà sempre meno in scena, prima del definitivo addio.

“Dalla soap dicevano che il mio personaggio non fosse necessario“, ha aggiunto la Allen, che si prepara così a voltare pagina verso un nuovo capitolo. E Taylor? Al momento appare chiaro che non ci sia spazio per le vicende della dottoressa Hayes. Ma non si esclude che, in futuro, la rivale di Brooke possa tornare, con ogni probabilità con un nuovo volto.