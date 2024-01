Carlo Verdone presenta la figlia Giulia: sorpresa sul set, stesso sorriso del padre

Una sorpresa sul set per Carlo Verdone: l’attore ha ricevuto la visita della figlia Giulia. La somiglianza tra i due ha lasciato i fans senza parole.

Una fine anno al lavoro per Carlo Verdone che ha trascorso le festività natalizie sul set: è impegnato nella realizzazione della sua prossima pellicola, che come da tradizione si sta girando a Roma. Attore, regista, comico molto amato, ha un vasto seguito anche sui social dove spesso condivide i momenti della sua quotidianità. Reduce dal successo di Vita da Carlo. l’artista romano è prossimo a realizzare una serie di progetti e i suoi tanti fans non mancano di sostenerlo.

D’ispirazione per i giovani artisti, colonna consolidata del cinema italiano Carlo Verdone continua ad essere molto produttivo. Ha sempre raccontato la quotidianità in modo ironico e divertente, avvalendosi di partner d’un certo rilievo, e i suoi film sono oggi dei veri cult. La sua comicità è un evergreen e ne è ben consapevole.

Sostenuto dai suoi tantissimi fans, l’attore romano non smette di mietere nuove opere divertenti anche se non ha mai nascosto il suo lato malinconico e nostalgico. Attualmente è alle prese con la realizzazione d’un nuovo film ed è sul set che ha trascorso le festività di fine anno. Nei giorni scorsi, Verdone ha condiviso uno “scatto di famiglia”: in occasione degli auguri di buon Natale e Capodanno, l’artista ha pubblicato una foto dove appare insieme alla figlia Giulia.

Una splendida ragazza che è molto legata al genitore. I due si somigliano parecchio: hanno lo stesso sorriso e alcuni tratti del viso decisamente simili. Orgoglioso della visita ricevuta, Carlo ha voluto condividere il suo entusiasmo con i tanti fans che lo sostengono sempre. La didascalia che accompagna l’immagine ha infatti suscitato una serie di commenti di risposta.

Carlo Verdone: “Visita a sorpresa sul set!”

“Qui sul set con la visita a sorpresa di mia figlia Giulia…” ha esordito l’attore romano che ha poi ringraziato tutti per l’affetto che riceve ogni giorno. Verdone ha poi sottolineato d’essere un veterano del mondo dello spettacolo e che queste sono probabilmente le sue ultime battaglie come artista. Immediata la risposta dei fan che non contemplano neanche per un momento il suo possibile ritiro dal cinema.

“Ma che ‘ultime battaglie’Carlo! Noi abbiamo bisogno di te, sempre! Oggi più di ieri e molto meno di domani!” ha commentato un followers. E ancora: “Se tratta de sparare l’ultima cartuccia. Invece ti vogliamo bene, sei e sei stato l’ultimo romano ad amare romanamente e veramente questa nostra città.”