Date ufficiali dei pagamenti INPS di gennaio: dalla pensione all’assegno di inclusione

Ecco le date ufficiali dei pagamento INPS di gennaio: dalla pensione all’assegno di inclusione. Di seguito, tutte le informazioni utili.

In questo articolo andremo ad elencare i vari pagamenti INPS di gennaio 2024 illustrandovi anche le novità. In tal senso sicuramente la più succosa riguarda il pagamento dell’assegno di inclusione, ossia la nuova misura contro la povertà e la fragilità sociale. Ma non è tutto, visto che nella lista troverete anche i soliti accrediti riguardanti le pensioni, i sussidi per la disoccupazione e l’assegno unico.

Per quanto concerne l’assegno di inclusione, che dallo scorso 18 dicembre è possibile richiedere, i pagamenti sono previsti a fine gennaio 2024. Sottolineiamo come il beneficio sarà erogato, dopo la verifica dei requisiti, a partire dal mese successivo alla firma del PAD (Patto di attivazione digitale).

I pagamenti INPS di gennaio 2024: tutte le date

Sempre parlando dell’assegno di inclusione, il sussidio verrà accreditato sulla carta apposita per i soggetti in condizioni di fragilità con un ISEE fino a 9.360 euro. Per beneficiare del sussidio, occorre rispettare almeno uno dei seguenti requisiti: presenza di un componente familiare con disabilità; almeno un minorenne nel nucleo familiare; presenza di almeno un componente con almeno 60 anni di età; essere in condizione di svantaggio ed essere inserito in un programma di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali, certificato dalla Pubblica Amministrazione.

Come si fa domanda? Entrando sul sito dell’INPS tramite Sistema pubblico di identità digitale (Spid), Carta nazionale dei servizi (Cns) o carta di identità elettronica (Cie). È possibile presentare richiesta anche rivolgendosi a un patronato o a un CAF (centro di assistenza fiscale). Successivamente occorrerà iscriversi alla piattaforma SIISL (il sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa) e sottoscrivere il PAD.

Quando, invece, verrà erogato l’assegno unico? Quello universale, concernente i figli a carico, verrà pagato dall’INPS tra la seconda e la terza settimana del mese corrente per tutti coloro che hanno fatto domanda a gennaio e febbraio del 2023. Entro la fine mese, invece, sarà distribuito per chi ha presentato richiesta entro dicembre senza pagamento di arretrati.

Chiudiamo con il calendario relativo al pagamento delle pensioni INPS di gennaio. La data per tale prestazione, nel primo mese dell’anno, è il 3. Il pagamento rimane scaglionato per coloro che decidono di ritirare la pensione in contanti alle Poste: i cognomi che iniziano con A e C, quelli che cominciano con D e K e, infine, quelli che hanno come iniziale le lettere che vanno da L a P hanno potuto già effettuare il prelievo nelle giornate del 3, 4 e 5 gennaio. Mentre lunedì 8 sarà il turno dei cognomi che iniziano da Q a Z.