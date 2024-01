Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro di nuovo insieme? Il colpo di scena

Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro di nuovo insieme? Le parole dell’attrice lasciano senza parole i fans: un colpo di scena inatteso.

Ospite del salotto de La Volta Buona, Eleonora Giorgi si è raccontata senza filtri. L’attrice, dalla carriera eclettica e di successo, è felice dei suoi 70 anni e sta vivendo un momento speciale della sua vita. Oltre alla gioia d’essere diventata nonna del piccolo Gabriele, nato dalla relazione del figlio Paolo con Clizia Incorvaia, Eleonora ha ritrovato una certa stabilità emotiva che la sta aiutando a fronteggiare un evento drammatico. Recentemente ha scoperto d’avere un tumore, per ora si è sottoposta a chemioterapia e poi dovrà operarsi: è fiduciosa che tutto andrà bene.

Oggi l’attrice afferma di non essere in cerca di relazioni. Il suo passato sentimentale è un capitolo che non avrà altre pagine: “Gli uomini sono una parentesi chiusa”, ha dichiarato sottolineando che alla sua età ha attenzioni solo per il nipote e naturalmente per i figli. All’attivo Eleonora Giorgi ha moltissimi film di successo, ha lavorato con grandi artisti e vanta ruoli che l’hanno portata a conquistare riconoscimenti prestigiosi.

L’attrice ha speso parole d’affetto nei confronti di Carlo Verdone che le ha dato la possibilità di debuttare in Borotalco: “Siamo amici ma mi dà spesso buca. Non mi chiama neanche per le sue storie in ‘Vita da Carlo’. Secondo me non si vuole far vedere con me, perché sono più luminosa”. Impossibile per Eleonora non parlare dell’ex Massimo Ciavarro, padre di Paolo. L’attrice trova il suo comportamento anomalo, ha scelto di ritirarsi a vita isolata e questo lo condivide poco.

“Non lo sento mai, è un uomo strano. Si è isolato. Forse ci siamo visti due volte appena da quando c’è il nipotino. Col tempo ho imparato ad accogliere gli altri anche se sono diversi da me”: la Giorgi vorrebbe che Ciavarro fosse presente per il piccolo Gabriele, ma è evidente che diventare nonno non ha avuto su di lui un effetto travolgente com’è successo a lei. In molti desiderano rivederli insieme e alla domanda se tornerebbe con lui l’attrice ha dato una risposta inattesa.

Eleonora Giorgi: “Ciavarro? Ci tornerei solo se…”

“Ci tornerei. Se lui si ravvedesse rispetto a questo isolamento e avesse voglia di avere un’amicizia profonda, una complicità e un senso della famiglia, gli sarei accanto in tutti i modi” ha dichiarato Eleonora Giorgi. L’attrice non ha nascosto di voler ancora molto bene all’ex compagno, ma non approva la sua esigenza d’allontanarsi dal mondo.

Per ora l’attore non ha rilasciato nessuna dichiarazione, né tanto meno ha commentato la posizione della Giorgi. Massimo Ciavarro vive in campagna, diviso tra la natura e i suoi animali e a quanto pare non ha nessuna intenzione di tornare alla vita frenetica della città.