Elettra Lamborghini è incinta? Spunta la foto con il “pancino”, il dettaglio non sfugge ai fan

Elettra Lamborghini è incinta? Lo scatto ha mandato i fan in visibilio: aspetta un bebè? Ecco cosa si vocifera!

La celebre cantante ha dominato le classifiche con le sue hit, regna sui social ed è una dei volti più amati dello spettacolo nostrano. Per Elettra è dunque un periodo d’oro e sembrerebbe che questo momento possa essere coronato da un altro grande successo: l’arrivo di un bambino! È quanto sostengono alcuni fan della celebre ereditiera della casa automobilistica, i quali hanno notato che il suo “pancino” cresce. In un batter d’occhio il rumors si è diffuso sui social innescando commenti a raffica. Migliaia e migliaia di fan della celebre interprete sperano che sia davvero incinta.

Classe 1994, Elettra Miura Lamborghini è nata al 17 maggio a Bologna sotto il segno del Toro. Il suo approdo in televisione avviene nel 2015 quando prende parte a Grand Hotel Chiambretti, da quel momento partecipa ad alcuni reality show e nel 2018 pubblica il suo primo singolo Pem Pem che resta in classifica per mesi e mesi.

Seguono altri brani di successo e nel 2019 è la coach di The voice of Italy. Nel 2020 approda al Festival di Sanremo e nel 2021 è tra gli opinionisti dell’Isola dei famosi. Nel 2023 è uscito il suo secondo album. Ma cosa si conosce della sua vita privata?

Elettra Lamborghini è incinta? I fan hanno scorto il “pancino” sospetto

La cantante è sposata con Afrojack. Il loro rapporto procede a gonfie vele, ma come si sono conosciuti? Ospite a Domenica In, il programma condotto da Mara Venir, Elettra Lamborghini ha parlato della sua relazione con il compagno svelando come si sono incontrati per la prima volta: “Ci siamo conosciuti ad un Festival”.

“Avevo solo una canzone da cantare e me ne stavo per andare, ma me lo hanno presentato. Poi mi scrisse su Instagram e mi invitò in studio. Non abbiamo però mai parlato di musica, ci siamo innamorati” ha ammesso. È iniziata dunque in modo molto semplice la loro storia e la cantante ha poi proseguito che la scintilla dell’amore è scoccata mentre guardavano le foglie di un albero.

Il loro matrimonio procede a gonfie vele, i due sono felici ed appagati e non perdono occasione per mostrare sui social quanto siano sintonici e complici. Di recente la bella cantante ha postato una foto che la ritrae intenta a godersi un momento di relax sul divano. Ai fan più affezionati non è sfuggito un dettaglio: il suo “pancino” sembrerebbe essere cresciuto.

Secondo alcuni Elettra sarebbe in attesa del suo primo figlio. A detta di altri, invece, si tratta di un semplice effetto ottico dovuto alla posizione nella quale ha scattato la foto. Non è possibile dunque sapere se la Lamborghini sia incinta o meno: per il momento sono solo supposizioni, ma di certo se dovesse essere vero non tarderà a dare la lieta notizia ai suoi fan.