Lavazza assume personale anche senza esperienza: tantissime posizioni aperte, requisiti e come candidarsi

Lavazza è alla ricerca di nuove risorse da assumere in diverse posizioni. Le proposte sono aperte anche a candidati senza esperienza.

Nota azienda operante nel settore alimentare produttrice di caffè tostato, fondata nel 1895 a Torino, Lavazza è un’importante realtà italiana. Conta 9 stabilimenti produttivi in 6 Paesi e più di 50 Training Center nel mondo. Impiega più di 4000 collaboratori e attualmente è alla ricerca di nuove risorse da assumere in diverse pozioni.

Le offerte di lavoro si rivolgono sia a diplomati che a laureati, con e senza esperienza, mentre le sedi sono a Torino (dove si trova quella centrale) o in diversi Paesi nel mondo. Ecco come candidarsi.

Lavorare con Lavazza: quali sono le posizioni aperte e come candidarsi

Lavazza è alla ricerca di risorse, diplomate o laureate, con o senza esperienza, da assumere nel proprio organico in diverse posizioni.

In particolare, in Italia, a Torino, le candidature sono aperte per ricoprire questi ruoli:

BI Technical Project Manager;

Brand Management Intern;

Business Intelligence PM;

Coffee Machines Development Intern;

Commercial Project Management Intern;

Customer Care Intern;

Demand Planning Intern;

In store account;

International Key Account Intern;

IT Licensing & Access Specialist;

Italy E-commerce Specialist;

Italy Trade Marketing Intern;

Junior IT Project Manager HR;

Lavazza HQ Internship;

Sport & Top Gastronomy Communication Intern.

Lavazza ricerca anche risorse da assumere nelle sedi estere:

Key Account Manager Retail in Austria;

Junior National Account Manager in Francia;

Commercial Controller, Key Account Manager, (Senior) Key Account Manager E-Commerce, Senior Demand Planner, Senior Barista Trainer, Customer Service Specialist, Werkstudent Customer Service, Werkstudent / Minijobber, Customer Service Manager, Project Manager Supply Chain & Logistic, Werkstudent in Germania;

Product Quality Project Leader, Supply Finance Manager, Field Based Customer Account Manager, Business Development Manager, Packaging and Process Manager in UK;

Regional Sales Manager, Sr. AR Analyst negli USA.

Chiunque sia interessato alle offerte di Lavazza può candidarsi sul portale aziendale nella sezione “Lavora con noi”. Dopo aver trovato l’annuncio di lavoro più in linea con le proprie esigenze e competenze, si potrà rispondere online allegando il proprio curriculum vitae. Chi vuole, può inviare la propria candidatura spontanea per future assunzioni in azienda.

Le risorse selezionate entreranno a far parte di una realtà che valorizza i propri dipendenti, favorendo la collaborazione e lo spirito di squadra, la trasparenza e l’integrità, e rispettando chi partecipa al raggiungimento degli obiettivi aziendali.