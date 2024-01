Luca Argentero, prima del successo era un’altra persona: cosa faceva davvero

Luca Argentero oggi è uno degli attori più amati della televisione nostrana. Ma come era agli esordi? Irriconoscibile!

Classe 1978, è nato a Torino il 12 aprile a Moncalieri ed è del segno dell’Ariete. Affascinante, bellissimo e carismatico, si è fatto strada senza particolari problemi nel mondo dello spettacolo, arrivando dritto al cuore degli italiani che oggi lo hanno eletto come sex symbol nazionale ed esponente di spicco del panorama cinematografico.

La popolarità arriva quando Max lo sceglie per posare senza veli per un calendario, dando il via così alla sua carriera da modello. Nel 2005 entra a far parte del cast della fiction Carabinieri sino al 2007. Nel 2006 fa il suo approdo sul grande schermo nella pellicola A casa nostra per la regia di Francesca Comencini. Il successo travolgente lo investe però nel 2007 con Saturno Contro diretto da Ferzen Ozpetek.

Nel film presta al volto ad un ragazzo gay e recita al fianco di attori del calibro di Stefano Accorsi, Ennio Fantastichini, Isabella Ferrari, Margherita Buy, Ambra Angiolini, Milena Vukotic, Lunetta Savino, Luigi D’Alberti. Da quel momento la sua carriera nel mondo del cinema decolla sino ad oggi, che è considerato uno degli attori più influenti del panorama nostrano. Ma cosa si conosce della sua vita privata?

Luca Argentero prima e dopo, dagli esordi al successo come attore

Luca Argentero cresce circondato dall’affetto della sua famiglia, ha un rapporto molto stretto con i suoi genitori. Ha frequentato il collegio San Giuseppe e nel frattempo ha lavorato come barman in una discoteca. Un dettaglio di cui non tutti sono a conoscenza! Nella sua vita ha sempre coltivato gli sport, in particolare il nuoto che ha praticato a livello agonistico sino all’età di 16 anni, inoltre è un appassionato di fotografia e adora suonare la chitarra.

Nel 2004 ha conseguito la Laurea in Economia in Commercio presso l’Università degli studi di Torino, ma il suo approdo del mondo dello spettacolo è avvenuto l’anno prima. Era il 2003 quando infatti ha partecipato al Grande Fratello 3 condotto da Daria Bignardi. Nel corso della sua permanenza nella casa più spiata d’Italia ha avuto un flirt con la concorrente Marianella Bargilli. Non ha vinto ma è stato eletto come trionfatore morale per la sua spontaneità, per la personalità pacata e forte allo stesso tempo.

Qualche tempo dopo, sul set di Carabinieri ha conosciuto Myriam Catania e i due si sono innamorati. Dopo 5 anni di fidanzamento sono convolati a nozze ma dopo 12 anni d’amore nel 2016 decidono di separare le loro strade. L’attore è rimasto single per un po’, ma ha improvvisamente incontrato Cristina Marino nella Repubblica Dominicana durante le riprese del cinepanettone di Neri Parenti, Vacanze ai Caraibi.

Classe 1991, Cristina è nata il 31 maggio a Milano ed è del segno dei Gemelli. Nel 2020 è venuta al mondo la loro primogenita Nina Speranza e nel 2021 si sono sposati con una cerimonia molto intima. Lo scorso anno è nato il loro secondo figlio, Noè Roberto. Sono una coppia molto affiatata e si amano tanto.