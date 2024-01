Mario Biondi età, carriera, moglie, figli, vita privata: tutto sul cantante

La sua è una delle voci più potenti della musica mondiale. Cosa sappiamo del grande Mario Biondi? Ecco qualche curiosità che sicuramente vi manca.

Mario Biondi, il carismatico cantante italiano, continua a incantare il pubblico con la sua voce potente e inconfondibile nel panorama della musica jazz-soul. Cosa sappiamo del grande artista? Ci sono una serie di curiosità che sicuramente non conoscete sul cantante ospite di Mara Venier a “Domenica In”.

Nato a Catania il 28 gennaio del 1971, Mario Biondi ha intrapreso un percorso musicale straordinario che lo ha portato a diventare uno dei talenti più apprezzati della scena internazionale. Mario Biondi dà vita a brani caldi e passionali, che sa interpretare con accenti ironici.

Fin dai suoi esordi, ha dimostrato un talento eccezionale nel combinare le radici della musica italiana con influenze soul e jazz. Il suo primo album, “Handful of Soul”, pubblicato nel 2006, ha ottenuto un successo immediato, consolidando la sua reputazione come interprete di classe mondiale. La traccia “This Is What You Are” è diventata un inno, portando Biondi all’attenzione di un pubblico più vasto.

Qualche curiosità su Mario Biondi

Il successo di Biondi non si è limitato alle frontiere italiane. Ha conquistato il pubblico internazionale con la sua voce calda e la sua interpretazione coinvolgente. Ha iniziato, giovanissimo, come “spalla” di Ray Charles. Collaborazioni con artisti del calibro di Incognito e Chaka Khan hanno ulteriormente consolidato la sua posizione nella scena musicale globale.

La carriera di Biondi è caratterizzata da una continua evoluzione artistica. Ha dimostrato la sua versatilità abbracciando diversi generi musicali, dalla soul al pop, senza mai perdere la sua identità distintiva. Album come “If” e “Sun” hanno dato prova della sua capacità di reinventarsi e di esplorare nuove sonorità senza perdere il contatto con le sue radici. L’impatto dell’artista sulla scena non è passato inosservato. Fin dall’anno del suo esordio, nel 1988, ha infatti ricevuto numerosi premi e riconoscimenti.

Tuttavia, pur essendo un divo mondiale, siamo certi che ci sia qualcosa, soprattutto per ciò che concerne la sua vita privata, che vi sfugge. Per esempio, sapete che non si chiama davvero Mario Biondi? Ebbene sì, il suo vero nome è Mario Ranno e il suo pseudonimo riprende quello del padre Giuseppe Ranno, anch’egli cantante, in arte Stefano Biondi. E vi sorprenderà sapere quanti figli abbia l’artista. In un periodo in cui si incoraggia alla natalità, possiamo senza dubbio dire che il suo l’abbia fatto, eccome…infatti, ne ha nove.

I primi due sono nati dalla relazione con Sara Maria Papotti. Quattro sono venuti al mondo dalla storia con Monica Farina. Il cantante ha avuto la settima figlia con Giorgia Albarello, mentre gli ultimi due figli hanno coronato il suo amore con l’attuale compagna Romina Lunari. L’8 novembre scorso ha annunciato che diventerà presto papà del decimo figlio. Mica male.