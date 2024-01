Meghan Markle, la lettera ignorata da Re Carlo: svelate le sue richieste

A quanto pare i drammi per la Royal Family non sono ancora finiti. Infatti la duchessa di Sussex, Meghan Markle, è furiosa con il re.

Sembra proprio che Meghan Markle ne abbia combinata un’altra delle sue. Dopo aver lanciato molte accuse e aver mandato altrettante “frecciatine” a più membri della Royal Familly, recentemente ha tirato fuori l’ennesima perla.

Si dice infatti che la duchessa di Sussex abbia scritto una lettera a sua maestà re Carlo III. In questa, la donna chiedeva al monarca chiarimenti sulle regole reali che avrebbe dovuto rispettare tra i doppi standard in famiglia.

Meghan Markle prova a fare ammenda ma è stata ignorata

A quanto pare Meghan Markle ha deciso di tornare sotto i riflettori, ma anche in questa occasione non ha usato le sue doti da attrice. La duchessa infatti, come detto prima, ha scritto una lettera a re Carlo dove chiedeva quali regole “speciali” dovesse seguire come reale, rispetto a quelle degli altri membri della famiglia. Sembra proprio che, con questo gesto ,si volesse salvare in corner. Tuttavia, a quanto pare ancora una volta non ha raggiunto il suo obiettivo.

Prima di diventare una reale senior nel 2018 e quindi la moglie del principe Harry, Meghan si è ritirata dalla recitazione. La giovane infatti ha interpretato il ruolo di Rachel Zane in Suits. Inoltre ha lasciato il suo blog di lifestyle di successo The Tig. Se la storia si fosse conclusa così, sarebbe sembrato che la duchessa si fosse comportata da perfetta “principessa”. Ma come tutti sanno le cose non sono andate proprio in questo modo.

Da quando i duchi di Sussex hanno deciso di dimettersi dalla carica di reali senior e si sono trasferiti a Montecito, in California, tutto è precipitato. Una volta lasciata l’Inghilterra, la coppia ha cominciato a lavorare a progetti con Netflix, Spotify e Penguin Random House. Dopo di che sono iniziati i veri problemi. Ad oggi Meghan, almeno secondo quanto afferma il commentatore reale Neil Sean sul suo canale Youtube, vuole sapere “perché le regole all’interno della famiglia reale sono diverse per loro rispetto ad altri“.

Nello stesso video, l’esperto ha detto che: “La cosa che davvero infastidisce Meghan è che Fergie compare in cose come lo show diurno di ITV This Morning, Loose Women e si presenta come la Duchessa di York, vendendo libri e forse facendo pubblicità, tutto sotto la famiglia reale”. Il re si è rifiutato categoricamente di rispondere alle sue domande. Secondo alcuni, le motivazioni dietro tale scelta sono molto semplici: Meghan vuole solo essere di nuovo sotto i riflettori.