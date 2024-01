Risparmiare ogni mese anche se hai uno stipendio molto basso: così sistemi tutto

Anche chi ha uno stipendio basso può risparmiare soldi ogni mese: per farlo basta seguire i consigli giusti.

Riuscire ad arrivare a fine mese per molte famiglie risulta essere davvero difficile, visto che le spese sono parecchio elevate e gli stipendi invece tendono ad essere bassi.

Basti pensare come negli ultimi anni, ma anche addirittura negli ultimi mesi, il costo della vita stia aumentando sempre più, i prodotti al supermercato abbiano dei costi maggiori, così come i servizi, mentre gli stipendi in genere non salgono quasi mai, se non a livelli quasi irrisori.

Per chi ha uno stipendio abbastanza basso risulta essere difficile riuscire a coprire tutte le spese mensili, ma vi sono alcuni metodi che possono aiutare a risparmiare un po’ di soldi anche quando non si hanno degli stipendi incredibilmente alti. In particolare vi sono tre consigli che si possono seguire per raggiungere questo obiettivo e per riuscire ad accumulare un po’ di soldi da tenere in caso di necessità, o semplicemente come fondo di risparmi personali.

3 consigli per risparmiare: li può mettere in atto anche chi ha uno stipendio basso

La regola del 50-30-20: con questo metodo si può evitare di avere difficoltà economiche già dopo tre settimane dall’arrivo dello stipendio. In base a tale regola bisogna utilizzare il 50% del proprio stipendio per le necessità, il 30% per lo svago e il restante 20% tenerlo come risparmio oppure per ripagare eventuali debiti;

La pianificazione finanziaria : secondo il concetto on questione si deve tenere conto di tutte le spese e di tutti gli addebiti e bonifici che si eseguono ogni singolo mese, annotandoli su un’agenda oppure su un foglio di Excel. In questo modo si può capire quale sia la disponibilità economica reale da poter destinare a ogni impegno, così da farsi un’idea di quanto si possa spendere per esempio per la spesa degli alimentari e quanto per acquisti “superflui”;

: secondo il concetto on questione si deve tenere conto di tutte le spese e di tutti gli addebiti e bonifici che si eseguono ogni singolo mese, annotandoli su un’agenda oppure su un foglio di Excel. In questo modo si può capire quale sia la disponibilità economica reale da poter destinare a ogni impegno, così da farsi un’idea di quanto si possa spendere per esempio per la spesa degli alimentari e quanto per acquisti “superflui”; La differenziazione delle entrate: l’ultimo consiglio prevede di differenziare le proprie entrate, avendo una rendita passiva come per esempio i soldi che si possono ricavare affittando un immobile, oppure vendendo online gli oggetti che non si utilizzano più, o ancora sfruttando tutti i sistemi di cashback. Usiamo al massimo ogni singola possibilità per avere dei guadagni. A fine mese si può racimolare una certa quantità di denaro che può tornare utile come risparmio.

Per chi non avesse ancora attuato queste tecniche, ora è il momento ideale per incominciare e per riuscire a mettere da parte un po’ di soldi, e, anche se non si trattasse di una cifra altissima, sono pur sempre entrate da non denigrare.