Uomini e Donne, Mario Cusitore pazzo di Ida Platano? Il corteggiatore punta al cuore della tronista così

Mario Cusitore sta facendo delle dediche a Ida Platano tramite i social? Difficili a dirsi, eppure sembrerebbe che il corteggiatore di Uomini e Donne abbia deciso di puntare dritto al suo cuore.

La pausa natalizia della messa in onda e delle registrazioni di Uomini e Donne ha lasciato un grande vuoto nei fan del programma di Maria De Filippi. Gli appassionati delle vicende amorose dei partecipanti del Trono Over e del Trono Classico sono rimasti “a bocca asciutta” e per questo motivo hanno iniziato a monitorare i social.

Sui profili Instagram delle dame e dei cavalieri di Uomini e Donne, infatti, si riesce a scovare qualche interessante informazione su come sono andate le vacanze di Natale e, soprattutto, su come stanno procedendo le storie d’amore. La curiosità, ad esempio, nei confronti di Mario Cusitore, corteggiatore di Ida Platano, è altissima e dal suo profilo Instagram otteniamo qualche informazione interessante!

Mario Cusitore di Uomini e Donne su Instagram: i video sono per Ida?

Ida Platano è la nuova tronista di Uomini e Donne. Il suo arrivo ha dato una notevole sferzata di novità all’interno del programma perché l’età media dei tronisti si è alzata e così anche quella dei corteggiatori. A cercare di conquistare il cuore di Ida troviamo infatti David, Ernesto e Mario. Proprio quest’ultimo, speaker di Radio KissKiss, è sicuramente uno dei preferiti dalla donna. Tuttavia non mancano problemi, segnalazioni e incomprensioni.

Dalle anticipazioni di Uomini e Donne sappiamo che ci sarà un duro momento per Ida e Mario. L’uomo infatti sarebbe oggetto di una segnalazione piuttosto importante inerente una sua chiacchierata e messaggiata con una ragazza sui social. Cusitore, davanti ai fatti, avrebbe confessato lasciando poi lo studio. La tronista però è andata a recuperarlo e ha cercato di tranquillizzarlo. Un comportamento che, va detto, è assolutamente inedito per la Platano.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mario Cusitore (@cusitoremario)

Oltre a questo, non ci sono altre informazioni su Mario e Ida. Ma sul profilo social di lui, salvo qualche storia un po’ particolare, continuano ad apparire video e selfie che, in molti, pensano siano dedicati proprio alla tronista di Uomini e Donne. Di palese però non vi è nulla in nessun post e in nessun filmato. Non ci sono certezze insomma, ma solo la speranza che, qualunque cosa succeda, per Ida sia la volta buona in cui potrà trovare un compagno che la ami veramente e per sempre.