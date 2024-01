Barbara D’Urso, dopo l’addio a Mediaset cambia vita: la nuova svolta della conduttrice

Barbara D’Urso, dopo l’addio a Mediaset, si è lanciata in un nuovo progetto. Finalmente è arrivata la svolta, con un impegno lontano dai media.

Oggi libera da qualsiasi contratto e impegno televisivo, Barbara D’Urso è concentrata soprattutto su se stessa. In questi mesi in cui è stata lontana dalla tv, la conduttrice non si è risparmiata al suo pubblico, che ha potuto vederla soprattutto al teatro. L’addio improvviso a Pomeriggio 5 non è stato privo di polemiche. La D’Urso era consapevole che il suo ruolo a Mediaset stava cambiando, ma visto che il suo contratto sarebbe scaduto a dicembre si aspettava di condurre il contenitore pomeridiano fino all’arrivo del nuovo anno.

Subito dopo aver salutato il suo pubblico e avergli dato appuntamento a settembre, Piersilvio Berlusconi ha annunciato l’arrivo a Pomeriggio 5 di Myrta Merlino. Per Barbara D’Urso è stato un colpo inatteso, ma la conduttrice ha evitato le polemiche e ha intrapreso nuove strade. L’amata Carmelita si è solo lamentata di non essersi potuta rivolgere ai telespettatori che per anni l’hanno seguita per un ultimo congedo, una mancanza che ancora oggi non si perdona ma che non è dipesa da lei.

Qual è il futuro professionale della conduttrice? Il contratto con Mediaset è ormai risolto e Barbara è libera d’accettare qualsiasi proposta. Potrebbe finalmente accogliere l’invito di Francesca Fagnani e rivelare la sua verità a Belve. C’è chi sostiene che sarebbe prossima ad approdare in Rai o in un’altra emittente. Per ora, tuttavia, la D’Urso non ha rilasciato nessuna dichiarazione.

Molto attiva sui social, ha solamente rivelato di non essere pronta alla pensione: tornerà in tv ma per il momento non ci sono altri dettagli. In questi mesi si è dedicata al teatro, ha fatto alcuni viaggi che continuava a rimandare e ha intrapreso un nuovo progetto professionale. Un’attività lontana dal mondo dello spettacolo che la sta appassionando particolarmente.

Barbara D’Urso: “Ci siamo divertite tanto”, un nuovo progetto per la conduttrice

Su Instagram Barbara D’Urso ha rivelato d’essersi allontanata dal mondo dello spettacolo per dedicarsi ad un progetto inatteso. La conduttrice ha fondato insieme ad una sua amica, Francesca, un’agenzia d’eventi: “Esattamente sei mesi fa…con la mia amica Francesca abbiamo creato B&Fable events and more. Ci siamo divertite tanto lavorando con passione e realizzando degli eventi favolosi e diversi fra loro…” ha spiegato in un post.

La conduttrice ha ribadito che nonostante il suo possibile ritorno in tv non mancherà di far crescere la sua iniziativa, a cui crede particolarmente: “Tra i miei tanti impegni del prossimo anno sicuramente ci sarà anche la nostra nuova creatura che continueremo a portare avanti con tanta energia!”