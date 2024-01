Beatrice Luzzi, il dramma del passato venuto fuori solo ora: “La paura che provai…”, accadde anni fa

Beatrice Luzzi, da giovane, si è dovuta fare carico di una situazione davvero molto complicata da gestire. Ecco l’accaduto.

Beatrice Luzzi sta attraversando un momento molto doloroso. Di recente, infatti, è stata costretta ad abbandonare la casa del Grande Fratello a causa della morte del padre. Si è trattato di un evento improvviso che ha creato grande dispiacere anche tra i fan. L’attrice, però, nel corso degli anni, ha vissuto anche altri periodi complicati.

È stata proprio lei a raccontarlo. In particolare, ha fatto riferimento a un episodio accaduto in giovane età, dopo l’inizio della sua carriera lavorativa. All’inizio ha fatto molta fatica a reagire e, con il senno di poi, si comporterebbe in modo totalmente differente.

Brutta esperienza per Beatrice Luzzi: le molestie e la fuga

Beatrice Luzzi può contare su un numero di fan non indifferente. La sua esperienza al Grande Fratello non ha fatto altro che aumentare la sua notorietà. In realtà, l’attrice, nel corso degli anni, è riuscita a dare vita a una carriera di tutto rispetto. Purtroppo, ha dovuto affrontare anche delle difficoltà. In giovane età, ha rischiato davvero di rimanere bloccata in una situazione più grande di lei.

Tutto è accaduto con il suo primo lavoro in Rai. Aveva solo 20 anni e, per questo motivo, ha fatto fatica a gestire la cosa. Uno dei suoi superiori, infatti, aveva iniziato a mostrare un certo interesse verso di lei. Affermava di essere innamorato, ma le sue molestie sessuali dicevano l’esatto contrario. Beatrice, all’inizio, non ne parlò con nessuno. Anche la sua famiglia non venne messa al corrente. Per scappare dalle sue attenzioni indesiderate preferì trascorrere l’inverno in Sardegna.

Purtroppo, questo non bastò a fermare l’uomo. Grazie all’aiuto di un investigatore privato, riuscì a individuarla e a raggiungerla: “Mentre studiavo con il camino e la stufa accesa, nel nulla di una spettrale Porto Cervo invernale, me lo vidi apparire alla porta finestra…Non dimenticherò mai la paura che provai“. A quel punto, si rese conto di dover fare qualcosa. Si mise in contatto con la polizia e, finalmente, ne parlò con i suoi genitori. Così facendo, lo stalker smise di perseguitarla.

L’attrice, potendo tornare indietro, agirebbe in modo diverso. A quell’epoca, scelse di non denunciarlo ma, probabilmente, sarebbe stata la cosa più giusta da fare: “Col senno di poi invece...”. In questi giorni, non si sta facendo altro che parlare di Beatrice. La morte di suo padre, purtroppo, ha sconvolto tutti. Sembrava che la recente operazione fosse andata per il verso giusto, ma purtroppo non ce l’ha fatta.