Fabio Coloricchio, così è cambiata la sua vita dopo Uomini e Donne: cosa fa oggi

È stato uno dei protagonisti più amati di Uomini e Donne. Oggi la sua vita è cambiata radicalmente: ecco cosa fa Fabio Coloricchio.

Uomini e Donne, il dating show più seguito del piccolo schermo nostrano, riprenderà con le nuove puntate a partire da lunedì 8 gennaio 2024. Nel frattempo i telespettatori stanno seguendo i loro beniamini attraverso le pagine social. I fan della trasmissione si tengono in contatto anche con i protagonisti delle scorse stagioni, in segno di affetto e stima.

Tra i più controversi e chiacchierati c’è Fabio Coloricchio. Ma cosa fa oggi l’ex tronista del talk sui sentimenti, a distanza di anni dalla sua partecipazione allo show? La sua vita è cambiato molto rispetto al passato ed ha tantissimi seguaci sui social.

Uomini e Donne, cosa fa oggi l’ex tronista Fabio Coloricchio?

Classe 1990, Fabio Coloricchio è nato il 25 maggio a Gorizia ed è del segno dei Gemelli. È argentino e, approdato in Italia, ha iniziato a lavorare come insegnante di zumba, step e fitness. Ha partecipato a Uomini e Donne nella stagione 2014/2015 in veste di corteggiatore di Teresa Cilia. Successivamente Maria De Filippi gli propone di salire al trono e accetta, grazie alla partecipazione al talk conosce la sua ex Nicole Mazzocato.

La relazione tra Fabio e Nicole è stata molto chiacchierata. Insieme hanno vissuto dei momenti splendidi, rendendo partecipi i follower attraverso le piattaforme digitali con la pubblicazione di scatti che ritraevano la loro felicità. Per i fan è stato molto difficile accettare la separazione, ma perché hanno deciso di mettere un punto alla loro storia d’amore?

I motivi sono da ricercarsi nell’esaurimento naturale del sentimento che li univa. Dopo un periodo di crisi hanno infatti compreso di dover proseguire il loro cammino l’uno lontano dall’altra. A poco a poco, Fabio si è fatto conoscere sul mondo dei social divenendo un influencer e nel 2019 ha partecipato alla versione spagnola dell’Isola dei famosi. Nel 2021 ha deciso di intraprendere la sua carriera nel mondo della musica pubblicando due singoli di successo, Diablita e Matata.

La sua vita oggi è molto cambiata, infatti è diventato padre. La sua compagna Violeta Nangrinann è la madre dei suoi figli. I due si sono conosciuti nel corso della partecipazione a Superviventes, ossia l’edizione spagnola dell’Isola dei famosi. La coppia ha annunciato l’arrivo del secondo figlio qualche mese fa ed è davvero al settimo cielo.

La loro relazione procede a gonfie vele. Lo attestano i numerosi video e le foto che postano sui rispettivi profili social. Fabio è un papà e un compagno premuroso e non perde occasione per gridare al mondo quanto tenga alla sua famiglia. I fan sono contenti di poter assistere alla bellezza della loro storia e non è un caso se i post che li ritraggono insieme fanno sempre incetta di like.