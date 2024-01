Matrimonio a prima vista 11, Sonia e Alberto stanno ancora insieme? Cosa è successo

Sonia e Alberto sono stati l’unica coppia di “Matrimonio a prima vista 11” che ha deciso di restare sposata. Come va adesso tra loro?

Essere arrivati a “Matrimonio a prima vista 11” dimostra come il format scateni l’interesse del pubblico, che può essere incuriosito all’idea di vedere in che modo si sviluppi il rapporto tra due persone che arrivano all’altare senza essersi mai viste prima. Certamente può trattarsi di un esperimento piuttosto rischioso, ma a volte si tende a sottolineare come si possano scoprire certi lati del partner solo a distanza di anni. Quindi si può decidere di provare a compiere anche questo passo, magari con un atteggiamento disilluso, che può poi svanire con il passare del tempo.

A volte le scelte degli esperti si rivelano davvero fallimentari, al punto tale che i due componenti della coppia scoprono di non avere quasi niente in comune e di avere caratteri inconciliabili. Le eccezioni però non mancano, come nel caso di Sonia e Alberto, partecipanti all’ultima edizione che hanno deciso di restare sposati.

Spesso si arriva a trovarsi meglio con un perfetto estraneo, a cui si può decidere di confidare anche i propri segreti più intimi, piuttosto che con una persona che si conosce da anni. Questo è uno dei presupposti su cui si è basato “Matrimonio a prima vista 11“, che ha mantenuto inalterato il format che abbiamo imparato a conoscere negli anni passati, sebbene ora i coniugi vedono il proprio partner solo una volta arrivati all’altare, dove si presentano bendati.

Sonia e Aberto di “Matrimonio a prima vista 11”: com’è andata a finire?

L’effetto sorpresa non è sempre così positivo, soprattutto perché è normale immaginarsi chi ci si troverà di fronte. Per questo si può essere delusi se non c’è alcuna corrispondenza, ma non è detto che non si possa cambiare idea successivamente. Sonia e Alberto, che hanno partecipato all’ultima edizione, hanno però confermato come a volte il colpo di fulmine possa esserci e rivelarsi davvero efficace.

I due, infatti, hanno sentito fin da subito fortissime emozioni: lei aveva capito di potersi lasciare andare a colpo sicuro, mentre lui ha riferito di “Aver provato un senso di protezione quando l’ho sentita tremare quando eravamo ancora bendati”. Nonostante l’esperimento abbia durata breve, la coppia non ha avuto esitazione nel confessare agli esperti di essersi innamorati l’uno dell’altra, per questo continuare a restare sposati è stato più che naturale.

A distanza di tempo da quella registrazione, tutto sembra procedere per il meglio, pur confermando quanto il detto “l’amore non è bello se non è litigarello” sia vero: le discussioni non mancano, quasi all’ordine del giorno, ma entrambi riescono poi a trovare un punto di incontro, come è ovvio che sia tra due coniugi. Sonia e Alberto non possono essere quindi che felici di avere avuto coraggio e aver partecipato a “Matrimonio a prima vista 11“.

La loro scelta si è rivelata vincente e ha permesso loro di trovare l’altra metà della mela, come non erano riusciti a fare prima della trasmissione. Inizialmente sembrava che fosse stato lui a trasferirsi da lei, che ha fatto il possibile per aiutarlo a trovare i contatti giusti affinché tutto andasse a buon fine. Questa idea è però saltata, Alberto ha messo le cose in chiaro, sottolineando di “non volere una donna che decide” al posto suo, esperienza che ha già vissuto in passato.

Una volta chiariti i loro punti di vista, la coppia ha capito ormai di essere diventata tale e di non voler stare separati. I progetti da realizzare insieme non mancano: prendere una casa più grande, con giardino, dove ospitare anche il cane di Alberto. E non è finita qui. Si parla di nuove nozze, questa volta fortemente volute, a Faenza.