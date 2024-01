Napoli, ecco il vice-Anguissa: arriva dalla Liga | Le cifre dell’operazione

Aurelio De Laurentiis vuole cambiare il corso della stagione del Napoli: i partenopei sono scatenati sul mercato. Ecco chi è il centrocampista arrivato dalla Spagna.

Il presidente Aurelio De Laurentiis lo aveva promesso. E, stando a quello che si sta concretizzando, sta mantenendo il suo impegno: è un mercato scoppiettante quello del Napoli. Dopo aver ufficializzato l’ingaggio dell’esterno destro Pasquale Mazzocchi, infatti, i partenopei ora stanno per piazzare un grande colpo a centrocampo.

Del resto, l’avvio di stagione del Napoli non è stato di quelli memorabili. I campioni d’Italia sono ormai lontani dalla possibilità di confermare il titolo e ora puntano a rilanciarsi per la corsa alla Champions League, obiettivo minimo della stagione (anche per via delle entrate economiche). Così, il presidente De Laurentiis ha già piazzato il colpo Mazzocchi e lavora (sembra con buone prospettive di riuscita) per l’arrivo del difensore rumeno Radu Dragusin dal Genoa.

Tuttavia, è a centrocampo che il Napoli ha bisogno di innalzare la propria qualità, per vari motivi. Innanzitutto perché, verosimilmente, perderà Piotr Zielinski a fine stagione. Ma, soprattutto, dovrà ora fare a meno non si sa bene per quante settimane dei Franck Zambo Anguissa, impegnato con il suo Camerun in Coppa d’Africa. E, allora, ecco l’acquisto dalla Liga.

Arriva dalla Liga il vice-Anguissa: chi è il centrocampista a cui punta il Napoli

Il Napoli continua a seguire con grande interesse il centrocampista Lazar Samardzic dell’Udinese. Come fu per l’Inter in estate, però, evidentemente trattare con l’entourage del talentuoso giocatore serbo nato in Germania non è semplice. Non ci si trova sui diritti all’immagine e sembra “ballare” un milione tra le parti. Samardzic resta comunque la prima scelta, ma, intanto, la squadra inizia a sondare altre piste.

De Laurentiis ha già pronta l’alternativa. Sfumato il ritorno in Italia del turco Emre Can (troppi i 18 milioni chiesti dal Borussia Dortmund) ecco allor farsi largo l’idea Boubakary Soumaré, franco-senegalese classe ’99 di proprietà del Leicester City, attualmente in prestito al Siviglia. Centrocampista forte fisicamente e abile in fase di interdizione, Soumaré ha scelto di giocare con la Francia, quindi non sarà via in Coppa d’Africa.

Al Siviglia, quest’anno, fa molta fatica a trovare spazio e, così, potrebbe aver voglia di cambiare aria. Lo stesso Leicester potrebbe optare per riportarlo a casa e girarlo al Napoli, forse anche in prestito, per farlo giocare. Il calciatore sembra dunque assai vicino alla squadra che, evidentemente, non aspetterà Samardzic in eterno.