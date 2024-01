Oroscopo, soldi per un segno: periodo nero per un altro

Per un segno zodiacale sono in arrivo soldi e successo; per un altro, invece, inizia un periodo negativo. Ecco di chi stiamo parlando.

L’anno nuovo è ormai iniziato, ma non per tutti i segni zodiacali il 2024 comincerà con il piede giusto. Da un lato alcuni si troveranno a vivere sotto un cielo particolarmente sereno, dall’altro invece non mancherà chi dovrà affrontare qualche difficoltà e districarsi tra continui alti e bassi.

A tal proposito, c’è un segno in particolare che avrà un anno ricco di successi, soprattutto dal punto di vista professionale, e che vedrà crescere i propri guadagni in maniera significativa. Per quanto riguarda i più sfortunati, un altro segno dovrà rimboccarsi le maniche e far fronte a qualche piccolo ostacolo. Scopriamo subito di chi stiamo parlando.

Oroscopo 2024: il segno che conoscerà notevoli guadagni e quello che dovrà far fronte a un periodo poco proficuo

Come abbiamo anticipato poco fa, non tutti i segni zodiacali cominceranno questo 2024 all’insegna della fortuna. Da una parte ci saranno costellazioni come l’Ariete, il Toro, il Leone, il Sagittario, il Capricorno, l’Acquario ed i Pesci che si troveranno a vivere un anno particolarmente favorevole grazie all’influenza delle stelle. Dall’altra, invece, troviamo segni come i Gemelli, il Cancro, la Vergine, la Bilancia e lo Scorpione che dovranno fare i conti con una fase di transizione abbastanza faticosa.

Ad ogni modo, quello che più di tutti deve prepararsi a ricevere delle belle sorprese soprattutto a livello economico è l’Ariete. Per i nati sotto questo segno sta per avere inizio un periodo a dir poco fenomenale. In ambito lavorativo ci saranno dei nuovi incontri e si rafforzeranno le vecchie alleanze. Questo ovviamente determinerà la creazione di una fitta rete di conoscenze che aiuterà gli Ariete a fare nuovi progetti ed investimenti che li condurranno al successo.

Per loro nel 2024 non mancheranno quindi i guadagni. Anche l’amore non sarà da meno. Si consiglia solo di fare attenzione a non ferire il partner o potrebbero verificarsi guai seri. Al contrario i Gemelli dovranno stringere i denti perché per loro sta per avere inizio un periodo davvero nero. Sul loro cammino si presenteranno tanti inconvenienti difficili da gestire.

Attenzione sia alle discussioni a lavoro che alle crisi sentimentali. Insomma, soprattutto nelle prime settimane dell’anno i Gemelli avvertiranno una forte sensazione di frustrazione e di indolenza. Il consiglio è di rallentare un po’ i ritmi e di tirare i remi in barca per cercare di recuperare le energie per poter affrontare al meglio questa fase tutt’altro che favorevole.