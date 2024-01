Sara Daniele età, carriera, padre, vita privata: tutto sulla figlia del compianto Pino

Età, carriera e vita privata: ecco tutto quello che sappiamo su Sara Daniele, la figlia del compianto Pino, noto cantautore napoletano.

Classe 1996, Sara Daniele è oggi una ragazza con grandi ambizioni professionali e molto innamorata del suo compagno. Figlia di Pino Daniele, è molto attiva sui social dove racconta la sua quotidianità lavorativa, ma soprattutto privata. Circondata dall’affetto dei suoi amici più cari e da un amore che considera vero e destinato a durare, ha un vasto seguito. La madre Fabiola Sciabbarrasi ha avuto dal compianto cantante napoletano altri due figli, Sofia e Francesco.

In seguito alla fine della relazione con Fabiola, Pino Daniele si è legato a Dorina Giangrande, un’unione importante per l’artista, da cui sono nati Alessandro e Cristina, fratellastri di Sara. La giovane è nata e cresciuta a Roma, poi si è trasferita a Londra per studiare e nel 2018 si è laureata in Marketing alla Westminster Business School.

Oggi è promotion manager della Columbia Records Italy, all’interno di Sony Music Italy. In passato ha anche lanciato una linea di t-shirt vendute online. La vita di Sara, tuttavia, è stata caratterizzata dalla perdita del padre, al quale era particolarmente legata. Nel 2015 Pino Daniele è morto in seguito ad un malessere: la figlia aveva solo 19 anni e affrontare il dramma non è stato facile.

Per un lungo periodo non è riuscita a reagire e in più occasioni ha raccontato d’aver trascorso giornate in pigiama. Grazie anche all’aiuto e il sostegno di Aurora Ramazzotti, Sara è riuscita a riprendere in mano la sua vita. Le due ragazze sono migliori amiche e i vari impegni non le hanno mai allontanate. Durante il lockdown la figlia di Pino Daniele ha scelto di vivere proprio con Aurora nella casa di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. Un periodo che le due ragazze ricordano ancora oggi con estremo entusiasmo.

Sara Daniele, l’amicizia con Aurora e l’amore per Marco

Nella vita di Sara Daniele ci sono sicuramente due punti fermi: l’amicizia con Aurora Ramazzotti e, da qualche anno, l’amore per Marco Falivelli, speaker radiofonico in attività per Radio Italia. Sono una coppia affiatata e le immagini social confermano la veridicità dei loro sentimenti. I due spesso escono con la figlia di Michelle Hunziker e Goffredo e sono tanto affezionati al piccolo Cesare.

Sara Daniele era molto legata al padre Pino, tanto che nei giorni scorsi ha ricordato il cantante condividendo uno scatto intimo e molto tenero che ritrae l’artista pensieroso in auto: “Mi sento ancora quella bambina che ti guarda dal sedile posteriore della macchina e cerca di stringere la tua mano. Non è cambiato niente. Sono sempre io. E tu sei vicino a me”. Questa la didascalia che accompagna l’immagine e che ha ricevuto tantissimi like.