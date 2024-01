Vacanze rovinate per Aurora Ramazzotti: l’imprevisto in aereo rovina tutto

Una disavventura per Aurora Ramazzotti e il figlio in aereo: le vacanze della giovane mamma sono state rovinate.

Aurora Ramazzotti, dopo il Natale, è partita con il figlio e il compagno per il Messico. La coppia ha deciso di trascorrere le vacanze al mare, nella casa di Eros Ramazzotti. Peccato però che è accaduto un imprevisto che ha rovinato i loro piani.

A raccontare cosa è accaduto proprio in volo è stata Aurora, che come è solita fare condivide le sue varie esperienze con i followers. E ha così parlato anche di questa sventura.

Aurora Ramazzotti, problemi in volo per lei e il figlioletto: il racconto sui social

Aurora Ramazzotti ha condiviso un video dal Messico per aggiornare chi la segue su dove si trovasse. Ha spiegato che in tanti glielo avevano chiesto e che era sparita perché il piccolo Cesare non è stato bene.

“Si è preso il virus, ce lo siamo portati dall’Italia, ha iniziato a stare male in aereo“, questo il racconto della neo-mamma in un video pubblicato in fondo all’articolo. La giovane e il compagno hanno deciso di volare al mare e godersi un po’ di caldo e relax, peccato che il loro bambino si sia beccato l’influenza. Dopo qualche girono, per fortuna, ha iniziato a stare meglio, ma comunque i primi momenti di vacanza sono stati difficili.

La Ramazzotti recentemente ha anche mostrato che si stava facendo l’aerosol, dunque il piccolo Cesare potrebbe averle passato il virus. Questo Natale in Italia ci sono stati tantissimi casi di influenza, purtroppo è stato davvero difficile non prenderla e in tanti si sono rovinati le feste a causa di tosse, febbre e raffreddore. Ad ogni modo, Aurora ha raccontato che ora il bambino sta molto meglio, dunque si staranno iniziando finalmente a godere le vacanze.

Così mentre mamma Michelle era in Svizzera, in montagna con il compagno Alessandro Carollo e le due figlie Sole e Celeste, la figlia più grande ha preferito il caldo, il mare e la casa del papà. Con un bimbo piccolo avrà pensato che potesse essere più rilassante, per la montagna poi c’è sempre tempo. Comunque, come capita spesso, la giovane mamma sta aggiornando chi la segue sulle vacanze e sulle sue giornate messicane. Non si sa ancora quando rientrerà in Italia, ma sarà facile scoprirlo attraverso il suo seguitissimo profilo.