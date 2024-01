Veronica Peparini, pancia esplosiva nel selfie con Andreas Muller: un mix di sensualità e bellezza

Veronica Peparini mostra il pancione in uno scatto con Andreas Muller. Ecco come appare e come sta andando avanti la gestazione.

Veronica Peparini ha deciso di aggiornare i fan sul proseguimento della gravidanza con una foto che ha voluto condividere con tutti i suoi follower, i quali la sostengono con costanza.

Veronica Peparini è una talentuosa ballerina che per diverse stagioni è stata insegnante di Amici. Proprio durante il talent show di Maria De Filippi ha incontrato il suo attuale fidanzato: Andreas Muller, di 25 anni più giovane di lei. La differenza di età non li ha ostacolati nel portare avanti il loro percorso di vita e ricercare la felicità a ogni costo.

Alle spalle la coreografa ha un matrimonio finito in divorzio con il ballerino Fabrizio Prolli, con con cui ha condiviso 15 anni. Insieme hanno avuto 2 figli, che oggi sono adolescenti, ma ad un certo punto qualcosa tra di loro si è rotto. Oggi sono ancora in buoni rapporti. Presto la famiglia si allargherà con l’arrivo di due piccine che Veronica e Andreas non vedono l’ora di tenere tra le braccia. Ecco come stanno vivendo l’attesa i due fortunati genitori.

Veronica Peparini e la dolce attesa: è sempre più favolosa

Prosegue a gonfie vele la gravidanza di Veronica Peparini, la quale negli ultimi tempi ha deciso di pubblicare un nuovo selfie insieme al compagno e padre delle gemelline Andreas Muller.

In un bel ritratto in bianco e nero con la coreografa che mostra il pancione scoperto mentre è teneramente abbracciata al compagno, la ballerina è sorridente e felice. “Avanziamo piano e ottimisti…godendoci intensamente questo periodo che nel bene o nel male non tornerà” ha scritto l’ex prof. di Amici sul suo profilo Instagram seguito da un milione di persone.

Ormai il pancione è grande, ma l’ex coach è sempre più bella. I follower stanno seguendo con trepidante attesa l’evolversi di questa gravidanza, soprattutto da quando la coppia ha spiegato che le piccole stavano avendo dei problemi. Dopo aver annunciato a Verissimo di essere in attesa, i genitori aveva detto che le bambine rischiavano una malattia chiamata trasfusione feto fetale.

La situazione andava monitorata spesso, come sottolineato dai due. Quella delle loro figlie è una gravidanza delicata, proprio perché gemellare, e non c’entra nulla l’età della mamma che ha 52 anni. In seguito però l’allarme è rientrato e, infatti, l’ultimo messaggio è molto positivo. La coppia ha tutto il sostegno dei propri fan, i quali sperano di vedere presto le bambine.