Belen Rodriguez, arriva l’addio alla tv? Le sue parole fanno tremare i fan: “Voglio la mia libertà”

Belen Rodriguez lascia la tv? Arriva l’addio definitivo? Le sue parole fanno tremare i fan: ecco cosa ha detto.

Lo scorso giugno Belen Rodriguez ha preso una pausa dalla tv. Dopo l’addio a Le Iene e quello a Tu si que vales, l’argentina si è ritirata dalle scene e si è concentrata sulla sua vita privata. Da qualche mese è protagonista del gossip a causa della conclusione della relazione con Stefano de Martino. I due dopo averci riprovato per l’ennesima volta si sono ritrovati distanti e decisi a porre la parola fine al loro amore.

Il nome di Belen sin da subito è stato associato a quello di Elio Lorenzoni, imprenditore e amico dell’argentina da tempo. Diversamente, Stefano si è dichiarato single, nonostante gli siano stati affibbiati vari flirt. Per settimane la showgirl ha taciuto sul suo privato, ha evitato stampa e interviste e solo recentemente ha rivelato cos’ha vissuto e quanto sia stata male.

Dopo varie illazioni, ha spiegato d’aver scelto di andare via da Mediaset: in quel momento ha capito d’aver bisogno di una pausa dalla tv, ma soprattutto di essere alla ricerca di novità. Belen è infatti impegnata in diversi progetti non legati al mondo dello spettacolo. Insieme ai fratelli, Cecilia e Jeremias, ha fondato un brand d’abbigliamento a cui crede particolarmente: “Io me ne sono andata io. L’ho fatto apposta per trovare nuovi stimoli”.

Ad oggi l’argentina è lontana dalla tv, non ha nessun programma in vista e questo ha fatto supporre che il suo addio possa essere definitivo. A preoccupare anche alcune dichiarazioni fatte da Belen sui social, affermazioni che hanno allarmato i fan, i quali temono di non rivederla più in video.

Belen Rodriguez: “Voglio essere libera nella mia terra”

Nelle ultime settime Belen Rodriguez si è recata in vacanza in Argentina, la sua terra. La showgirl è sempre felice di tornare a casa e di trascorrere qualche giorno dov’è cresciuta. Libera di circolare senza essere riconosciuta, ha scelto di non lavorare per la tv del Paese. Questo la rende una persona come le altre. Una scelta di cui non è affatto pentita.

Sui social tuttavia alcuni fan le hanno fatto notare che in Argentina “nessuno se la fila” e che non sarebbe una persona nota. Belen non ha mancato di spiegare di aver rifiutato personalmente alcune trasmissioni perché vuole essere “libera” ogni volta che ci torna: “Ho deciso di non accettare nessun programma qui. Voglio la mia libertà nella mia terra.”