BNL assume personale anche senza esperienza: cerca diplomati e laureati

BNL ricerca diplomati e laureati, anche senza esperienza, da assumere in diverse posizioni. Ecco come candidarsi.

BNL, società italiana che opera nel settore bancario, facente parte del Gruppo BNP Paribas, quotata nella Borsa di Milano e con sede a Roma, è una realtà importante che conta 17.000 dipendenti.

Attualmente ha avviato le selezioni per l’assunzione in Italia di diplomati e laureati, anche senza esperienza, da inserire in diverse posizioni di lavoro o di stage. Ecco come candidarsi.

Tutte le posizioni aperte di BNL e come candidarsi

Il Gruppo BNP Paribas è alla ricerca di risorse da assumere presso BNL e le altre società che fanno parte del gruppo. Le proposte si concentrano su laureati e laureandi, anche senza esperienza, da assumere con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, oppure tramite stage.

In particolare, presso la sede di Roma, si ricercano:

Area Finance – Management Control – senior data analyst;

BNL – DIT – ITP – Junior Cloud Specialist;

BNL – DIT – Security – IT Security Architect;

BNL – DIT – Telecom & Data Center – Telecom Engineer Services;

BNL – ruoli commerciali e di back office – Categorie Protette – Italia;

BNL – Security – Security Governance Specialist;

People & Culture – Performance Management, Compensation and Benefit Associate.

In tutta Italia, invece, BNL seleziona giovani laureati facenti parte delle categorie protette per l’assunzione nella Rete Commerciale, in Direzione Generale o come Gestori Retail. Sempre a questi, ma anche a laureandi e neolaureati BNL in materie economiche o scientifiche (Ingegneria Gestionale, Matematica, Scienze Statistiche, Informatica, Economia e Commercio, Economia Aziendale, Giurisprudenza e materie affini) offre la possibilità di partecipare a degli stage della durata di 6 mesi retribuiti con rimborso spese mensile, attivabili entro 12 mesi dal conseguimento del titolo di studio. Attualmente gli stage disponibili sono i seguenti:

BNL – Stage Economia_Giurisprudenza_Management – Italia

BNL Stage Data Platform – Data Engineer – Roma

BNP Paribas Cardif – IT Referent – Platforms Management – CQ/P&C – Milano;

BNP Paribas Corporate & Institutional Banking – Securities Services – Milano;

BNP Paribas Corporate & Institutional Banking – Securities Services – Italia;

Stage BNL – Public Affairs, Media and Research – Economist – Italia;

Stage BNL – Supporto all’Organismo di Vigilanza – Roma.

Quanto al gruppo BNP Paribas, sono attive queste ricerche a Milano, Firenze e Novara:

BNP Paribas Cardif – Assuntore UW – Milano;

BNP Paribas Cardif – IT Referent – Platforms Management – CQ/P&C – Milano;

BNP Paribas Cardif – Legal – Milano;

BNP Paribas Cardif – Underwriting & Management – Operatore Post Vendita – Milano;

BNP Paribas Corporate & Institutional Banking – Financial Legal Counsel – Milano;

BNP Paribas Corporate & Institutional Banking – Securities Services – Milano;

BNP Paribas Corporate & Institutional Banking Milan – Legal advisor – Milano;

Findomestic – Data Analyst – Firenze;

Findomestic – Operatori del Credito – Novara.

Chiunque sia interessato a lavorare in BNL può inviare la propria candidatura sul portale aziendale nella sezione “Lavora con noi”: qui si potranno visionare tutte le posizioni aperte, inserire il proprio curriculum vitae nel database e candidarsi alle offerte di lavoro che si preferiscono. I cv verranno valutati sia per gli stage che per le posizioni di lavoro. I profili ritenuti più idonei accederanno a diversi step, fra cui l’assessment center con prove individuali e di gruppo, test di lingua e colloqui individuali.