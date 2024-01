Ex allievo di Amici, dopo la svolta all’estero cambia tutto: l’annuncio spiazza i fan

Uno degli ax allievi di Amici ha dato una svolta alla sua carriera puntando all’estero. Fuori dall’Italia ha costruito la sua fortuna: tutti i fan sono rimasti senza parole.

Nel corso del tempo sono stati tanti gli allievi passati per il talent di Maria De Filippi. Ancora oggi, dopo più di vent’anni, tantissimi giovani aspiranti cantanti e ballerini partecipano ai casting per provare a realizzare il loro sogno. Non per tutti però dopo la partecipazione ad Amici la strada è spianata. C’è chi ha avuto successo e chi no.

Molte persone in seguito alla partecipazione o alla vittoria di Amici hanno poi cambiato percorso e non hanno proseguito in quello artistico iniziato. C’è però un ex allievo della scuola che ha dato una svolta alla sua carriera andando all’estero. Ora però vuole ritornare e riiniziare qui nel suo Paese. Avete capito chi è? Ha trionfato nella 18esima edizione.

L’ex allievo di Amici dopo il successo all’esterno torna in Italia

L’ex allievo della celebre scuola, che recentemente è tornato anche in studio da Maria De Filippi e che ha vinto Amici 18 è Alberto Urso. Dopo il successo in Nord America con i The Tenors, il cantante è pronto a tornare in Italia. Al settimanale Chi si è raccontato ed ha spiegato di voler riprendere la sua carriera da solista. In questi anni ha scritto tanta musica ed ha collaborato con diversi autori.

Oggi vuole fare ritorno nel suo Paese e ha deciso di lanciarsi. Il 16 gennaio sarà al Teatro Vittorio Emanuele a Messina, nella sua regione. Qui presenterà il suo singolo Mille Domande e si racconterà in una sorta di concerto-podcast. La sua intenzione è di spiegare quella che è stata la sua storia dalla vittoria di Amici ad ora.

In occasione dell’uscita del brano, il 4 gennaio Alberto ha scritto sul suo profilo Instagram: “Questa canzone è il frutto di un viaggio intenso e personale, un percorso attraverso le mie paure, i miei sogni e le domande che mi hanno accompagnato lungo la strada, È una confessione di ciò che ho vissuto, una riflessione su come ogni esperienza abbia plasmato chi sono oggi”.

E ancora: “Con queste note e parole, ho cercato di catturare la lotta di andare controvento, il coraggio di affrontare l’ignoto e l’importanza di rimanere fedeli a se stessi – le sue parole dell’artista – Condivido questa canzone con voi, sperando che possa toccare le vostre vite, risuonare con le vostre esperienze e forse, offrirvi una risposta o due. Grazie per essere parte di questo viaggio. La dedico a NOI”.