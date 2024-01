Francesca Tocca pensa ancora a Valentin? Frecciatine social con la nuova compagna

Francesca Tocca si espone sui social, lanciando una frecciatina inaspettata all’ex fidanzato Valentin. La ballerina professionista ci ripensa?

Oggi vanno d’amore e d’accordo, ma un tempo Francesca Tocca e Raimondo Todaro affrontarono una crisi coniugale non indifferente. Correva l’anno 2020 e, negli studi televisivi di Amici, giunse un ballerino di latino-americano avvenente, capace e intraprendente. Stiamo parlando nientedimeno di Valentin Alexandru Dumitru, noto ai telespettatori della trasmissione per il suo epocale allontanamento dal programma. L’allievo di fatto non riuscì certo a conquistarsi la simpatia di Maria De Filippi.

I modi sgarbati contro i professionisti, così come le pretese incessanti nei confronti della redazione, lo fecero percepire come un artista pieno di sé e non adatto al format proposto dalla conduttrice. La padrona di casa, durante il Serale ed in seguito all’ennesima esternazione infelice del ballerino, decise di invitarlo “gentilmente” a lasciare il programma.

Non finì certo qui: durante la sua partecipazione, Valentin ebbe modo di conoscere profondamente Francesca Tocca, all’epoca già sposata con l’attuale professore di Amici. Il feeling tra i due si trasformò in sentimento. L’allievo e la ballerina confermarono la loro storia – ed implicitamente lo stesso tradimento ai danni di Todaro. La relazione durò pochi mesi, dopodiché (come tutti sappiamo) Francesca tornò sui suoi passi e chiese una seconda possibilità al marito e padre di sua figlia.

Francesca Tocca, una frecciatina insospettisce il web

Emy Buono, divenuta famosa per il programma Ti spedisco in convento, ha ufficializzato la sua relazione con Valentin – ex fidanzato di Francesca Tocca. Alle foto sensuali pubblicate sul profilo Instagram, segue una stories chiaramente indirizzata alla ballerina professionista di Canale 5. “Un puro sangue non farà mai a gara con i poni“ – si legge, e ancora – “La befana trullalé, la befana eccola qui”. Dal canto suo, la moglie di Todaro ha risposto: “La befana vien di notte come fanno le…” – e conclude – “O con le scarpe tutte rotte? Bo…mi son persa”.

Stoccate, queste, diffuse dalla regina del gossip, Deianira Marzano. Come lei stessa sottolinea, tralasciando le stories poco lusinghiere pubblicate da Emy Buono, come mai Francesca si è sentita di rispondere pubblicamente? In quanto felicemente sposata con Raimondo, i fan si sarebbero aspettati il silenzio stampa, la risposta più dignitosa alle burle fuori luogo della nuova fidanzata di Dumitru.

Quanto accaduto, associato poi alla discussione avvenuta durante la puntata in onda domenica 7 gennaio, ha implicato il diffondersi dell’indiscrezione secondo cui la ballerina professionista e il coach di Amici stiano affrontando l’ennesimo periodo critico.