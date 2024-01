“I miei 4 figli”, spunta la foto inedita di Michelle Hunziker: chi c’è con lei, identici alla showgirl

Michelle Hunziker ha condiviso una foto con i suoi “4 figli” che ha lasciato tutti di stucco: chi sono i bambini con lei.

Michelle Hunziker si è goduta le vacanze di Natale in montagna, in Svizzera. La conduttrice ha condiviso una foto in compagnia di quattro bambini, dicendo che sono tutti “suoi figli”. L’immagine ha chiaramente lasciato senza parole, poiché i fan sanno che la Hunziker ha solo tre figlie femmine: Aurora, Sole e Celeste.

Eppure nello scatto lei stessa ha parlato di “4 figli”. Chi sono dunque i bambini con lei? La Hunziker al loro fianco sembra essere davvero al settimo cielo.

Michelle Hunziker, l’immagine con i ‘4 figli’ fa il boom di like

Michelle Hunziker ha trascorso le sue vacanze in montagna, con lei c’era il nuovo compagno Alessandro Carollo e le sue figlie Sole e Celeste. Eppure, ha condiviso un’immagine con altri due bambini scrivendo “I miei 4 figli”. È bastato poco perché tutti si chiedessero chi fossero.

In realtà si tratta dei figli di una coppia di amici della Hunziker. Michelle avrà probabilmente voluto fare ironia, com’è solita, scherzando un po’. A giudicare dal sorriso della conduttrice svizzera pare che fosse davvero al settimo cielo. Del resto ama la neve, è stata in vacanza con due delle sue tre figlie, e con lei oltre agli amici c’era anche il bel dottor Carollo.

La coppia sembra che sia davvero molto innamorata e affiatata e le varie foto delle vacanze lo dimostrerebbero. In Svizzera con loro c’erano anche Ilary Blasi con Bastian Muller e la figlia Isabel. Le due conduttrici sono molto unite e si dice che sia stata la Hunziker a presentare l’ex moglie di Totti al bel imprenditore tedesco.

Un soggiorno all’insegna dello sci, del divertimento e degli affetti più cari. Ecco perché la Hunziker, che già di per se è molto sorridente, in questa foto ha un’espressione davvero sgargiante. Si vede che sta trascorrendo un momento molto sereno, sia dal punto di vista lavorativo che personale. Dopo la fine del matrimonio da Tomaso Trussardi non l’avevamo più vista tanto felice.

Si direbbe, dunque, che Alessandro Carollo possa essere davvero ‘quello giusto’. Lui è innamoratissimo della conduttrice, basta leggere la speciale dedica che le ha fatto sui social per rendersene conto. Ha parlato di una donna solare, la cui felicità è davvero coinvolgente: un vero e proprio vulcano. Conoscendo la Hunziker in televisione, è davvero difficile dargli torto.