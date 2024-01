Il Commissario Montalbano, la Rai ci ripensa e prepara una nuova stagione: chi prenderà il posto di Zingaretti

Il Commissario Montalbano sta per tornare con una nuova stagione, ma ci sarà un grande cambiamento nel cast.

La nota fiction Rai è ormai uno dei punti di riferimento per il mondo televisivo italiano, dato che va in onda da anni e che ha conquistato appieno i cuori dei fan. I telespettatori non possono infatti fare a meno di restare incollati al piccolo schermo, nell’attesa di scoprire tutte le sorprese e i vari colpi di scena che vengono rivelati ad ogni puntata. Numerose sono state infatti le vicende raccontate e che hanno appassionato il grande pubblico italiano.

C’è adesso grande attesa per la nuova edizione de Il Commissario Montalbano, ed è stato intanto annunciato l’attore che prenderà il posto di Luca Zingaretti.

Il Commissario Montalbano torna in tv: nuovo arrivo nel cast

Si tratta sicuramente di una delle fiction più amate del piccolo schermo italiano, anche perché è tratto dai romanzi del grandissimo – e compianto – Andrea Camilleri. L’attore protagonista Luca Zingaretti, che ha prestato per anni il volto al Commissario, ha dato l’addio nel 2021 lasciando di stucco tutto il pubblico che lo ha sempre amato e seguito. Pare però adesso che la Rai non abbia alcuna intenzione di rinunciare a un prodotto televisivo che ha funzionato per decenni, e starebbe quindi pensando a una nuova stagione.

A darne l’annuncio è stata proprio la direttrice di Rai Fiction che, nel corso di un’intervista rilasciata per il settimanale DiPiù Tv, ha svelato che starebbero ragionando sull’ipotesi di un nuovo Montalbano. Molti fan si stanno perciò chiedendo chi possa sostituire l’attore protagonista, e tra i nomi più papabili spunta quello di Michele Riondino.

L’attore ha infatti già vestito i panni del personaggio nello spin-off dedicato al giovane Montalbano, andato in onda dal 2012 al 2015. L’interprete ha oggi 44 anni e avrebbe quindi la giusta età per impersonare il Commissario e per continuare l’eredità lasciata da Zingaretti. C’è inoltre da dire che Michele Riondino è già molto amato dal pubblico, anche perché è stato tra i protagonisti de I Leoni di Sicilia, dove ha recitato insieme a Miriam Leone.

La Rai – e il pubblico a casa – sarebbe dunque pronto ad accogliere un grande attore come lui, soprattutto perché ha tutte le caratteristiche per interpretare appieno il nuovo volto de Il Commissario Montalbano. L’attesa cresce sempre di più, e non resta quindi che aspettare i nuovi risvolti per scoprire quello che la serie ha in serbo per i suoi migliaia di telespettatori.