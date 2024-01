In questo modo gli italiani più furbi stanno risparmiando 500 euro al mese: approfitta anche tu

Il risparmio è al centro dell’interesse di ogni famiglia italiana ma non tutti conoscono questo metodo per risparmiare fino a 500 euro al mese.

Come si fa ad arrivare a fine mese mettendo da parte un po’ di soldi? Non è sempre semplice non finire con il conto in rosso. Tutto dipende dall’entità delle entrate, dal numero di componenti del nucleo familiare, da quanti di questi lavorano e quanti sono a carico. Ma mettendo in atto i trucchi che spiegheremo in questo articolo, potrai risparmiare circa 500 euro ogni mese.

Per riuscire nell’impresa è necessario cambiare mentalità ed entrare nell’ordine di idee giusto. Il mindset è fondamentale per raggiungere gli obiettivi e mettere da parte un bel gruzzoletto ogni singolo mese. Quelli di cui parliamo non sono metodi da investitori difficili da applicare, ma si tratta di accorgimenti e consigli che aiutano a spendere meno senza troppe rinunce. Ecco come fare.

Non è impossibile e non si tratta di un’illusione, risparmiare fino a 500 euro mensili è fattibile ed è ormai essenziale per vivere più serenamente. Ma quali sono i consigli utili per raggiungere la serenità? Prima di tutto, evita di comprare prodotti confezionati. Scegli di acquistare le materie prime e realizzare gli alimenti a casa. Se pensi di non avere tempo, non è così se ti organizzi bene: avrai alimenti sani e buonissimi sempre pronti all’uso. Seguendo questo trucco puoi risparmiare il 30% circa su uno scontrino spesa abituale.

Risparmiare 500 euro al mese: un sogno che diventa realtà

Acquista prodotti freschi e di stagione in quanto sono di qualità più alta, più saporiti e con prezzi più bassi. Questo grazie alla provenienza più vicina e alla grande disponibilità. Proseguendo, un altro metodo per evitare di spendere più soldi del dovuto è quello di andare al supermercato sempre dopo aver mangiato. Non andare a fare acquisti di alimenti con lo stomaco vuoto o sarai portato a comprare anche cose che non servono, soprattutto dolci.

Un buon metodo di risparmio è anche quello di fare la lista della spesa verificando quello che realmente manca in dispensa e in frigo ma anche detersivi e detergenti. Questi ultimi spesso si possono evitare di utilizzare o almeno limitare, spesso basta un accessorio a vapore o detergenti naturali. Se possibile, fai una spesa giornaliera oppure ogni due o tre giorni. Le “spese grandi”, settimanali o mensili, creano un accumulo di prodotti che spesso scadono e non vengono utilizzati, quindi soldi buttati.

Inoltre, attenzione agli sconti e alle promozioni. Guarda i volantini e le offerte dei vari supermercati e richiedi le carte fedeltà di tutti quelli che frequenti abitualmente. Oltre alla spesa, ci sono altri costi in famiglia, come le bollette. L’ideale sarebbe spegnere le luci e i dispositivi che non si utilizzano, comprese le spie di standby. Per acqua e gas, basta chiudere i rubinetti senza sprecare preziosa acqua e fare la doccia invece che il bagno.

Il termostato, per il riscaldamento, è bene puntarlo al massimo sui 20°C, mentre per lavare i panni bisognerebbe scegliere i programmi lavatrice con una temperatura massima di 60°C. Se possibile, coibentare le stanze e fare cappotto e cambiare i serramenti o, almeno, isolarli per evitare spifferi. Occhio anche al costo di Internet: scegli i fornitori che hanno le offerte migliori e un buon rapporto qualità-prezzo. Anche per i cellulari è bene verificare le promozioni disponibili e utilizzare il Wi-Fi. Facendo attenzione si può ottenere anche il 50% di risparmio sui costi abituali.

Anche l’assicurazione auto può essere meno cara, basta cercare tra le offerte per ottenere un risparmio che può andare da 200 a 500 euro al mese. Attenzione a pagare entro i termini il bollo per non incappare in sanzioni e non prendere multe stradali. Fai benzina al self service, costa meno, e lava l’auto a casa o negli autolavaggi a gettoni. Oltre alla vettura, non dimenticare i costi delle banche, ad esempio. Molti conti online non hanno spese e si evitano code allo sportello: un altro semplice metodo di risparmio.