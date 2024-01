Pippo Baudo torna in tv in diretta da casa, cosa c’è sulla sua scrivania? Il dettaglio (nostalgico) che è un omaggio alla Rai

Pippo Baudo torna in tv ed è in diretta da casa. In molti hanno notato un dettaglio nostalgico presente sulla scrivania, il quale è un omaggio alla Rai: ecco di che cosa si tratta.

Lo storico conduttore italiano è stato una presenza di spicco sul piccolo schermo, scrivendo importanti pagine di storia della TV. Proprio di recente è tornato a farsi vedere spiazzando tutti per via di un piccolo oggetto presente sulla sua scrivania.

Pippo Baudo è considerato uno dei nomi più rappresentativi della TV italiana, esordendo sul piccolo shcermo nei primi anni ’60 e diventando uno dei volti più importanti di “mamma Rai”. Nel corso della sua lunga carriera ha presentato moltissimi varietà: da Settevoci a Domenica In, passando per Canzonissima e soprattutto il Festival di Sanremo, di cui è detentore del record di conduzioni.

In occasione della grande festa per i 70 anni della Rai, il volto storico non poteva mancare alle celebrazioni della televisione fatte nel corso della puntata speciale di Rischiatutto 70. È proprio nella trasmissione andata in onda in prima serata su Rai 1 che Baudo è apparso in diretta da casa sua, dove si è mostrato con un oggetto nostalgico.

Pippo Baudo a Rischiatutto 70: l’oggetto sulla scrivania alimenta i ricordi

Grande festa in casa Rai per i 70 anni della televisione. A festeggiare era presente anche Pippo Baudo, il quale è stato uno dei padri più importanti del piccolo schermo, dato che tra i programmi più celebri messi in piedi da viale Mazzini ci sono proprio quelli presentati da lui stesso.

Il conduttore di origine siciliana è intervenuto all’inizio di Rischiatutto 70, una puntata speciale timonata da Carlo Conti che ha visto moltissimi personaggi famosi ricordare i momenti più importanti della televisione appartenuti alla Rai. Baudo non ha risparmiato una piccola frecciatina ad Amadeus, sottolineando che il collega ha condotto tredici edizioni del Festival di Sanremo.

Durante la diretta televisiva, Baudo è apparso da casa sua seduto dietro una scrivania in cui si è visto il modello della macchinina Isotta. Stiamo parlando di un oggetto nostalgico, in quanto appartiene al passato della televisione. La macchina era la mascotte del programma Secondo voi che Pippo ha condotto nel 1977.

La storica trasmissione aveva una sigla cantata da Pippo Franca ed è stata omaggiata da Baudo proprio attraverso la macchinina di colore giallo e arancione. La mascotte è stata creata da Bruno Bozzetto ed è ricordata ancora oggi da moltissimi telespettatori.