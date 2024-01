Sarah Altobello, che fine ha fatto dopo il GF Vip: la rivelazione sull’amore

In tanti si chiedono che fine abbia fatto Sarah Altobello dopo l’esperienza al GF Vip. Ha di recente fatto una rivelazione sull’amore: ecco le sue parole.

Attrice e showgirl, Sarah Altobello è diventata famosa per essere la sosia di Melania Trump. Una somiglianza che l’ha portata a partecipare a diverse trasmissioni televisive ed entrare nel cast dei reality show di punta di Canale 5.

Sarah ha saputo conquistare il pubblico televisivo con la sua spontaneità e la sua simpatia, dove il suo modo sincero e diretto nel dire le cose l’hanno portata ad essere una delle concorrenti dei reality più simpatiche. Il pubblico, infatti, l’ha conosciuta meglio prima come naufraga a L’Isola dei Famosi e poi come inquilina del GF Vip.

L’influencer pugliese, dopo la sua partecipazione nella casa più famosa d’Italia come concorrente, si è vista di rado in TV, tanto che molte persone si chiedono che fine abbia fatto. Proprio di recente, Sarah ha fatto una rivelazione su come vede l’amore.

Sarah Altobello a cuore aperto: la confessione

Sarah Altobello ha fatto alcune rivelazioni in merito alla sua visione dell’amore e delle relazioni. L’influencer pugliese ha fatto delle esternazioni nel corso del night show Alla Buon’ora di Cusano Italia Tv condotto da Simone Lemmo, spiegando cosa pensa dei rapporti sentimentali con l’altro sesso.

L’attrice ha confessato di essere una persona che tende a fuggire in amore. Ha spiegato che prima di buttarsi a capofitto in una relazione si vuole prendere del tempo. “L’amore è uno stato d’animo, ci sono giorni in cui non amo dire che sono single perché possiamo avere qualcuno, ma al contempo ci si sente single”, ha detto.

La showgirl italiana ha spigato che in coppia si sente eternamente single. “Non so perché, non sento questo legame e a me fa paura. – ha detto – Io non potrei mai avere un uomo che dice ‘lei è la mia fidanzata’. Che orrore”, ha ammesso. Sempre durante l’intervista, Sarah ha poi aggiunto di aver avuto in passato persone che l’hanno affiancata, considerando anche che molte volte è stata al centro del gossip. “Si tratta di comfort zone che è anche meglio dell’amore, perché l’amore dura tre giorni e poi finisce“, ha detto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cusano Italia TV (@cusano_italia_tv)

Altobello ha proseguito dichiarando che non crede nel sentimento in questione, ma piuttosto in un essere benevoli. “L’amore è solo per mamme e per papà”, ha infine sottolineato l’ex gieffina, la quale ha un concetto dei rapporti tutto suo.