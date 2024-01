Servizio civile: aperto il bando per 52.236 operatori volontari, come candidarsi

È stato pubblicato il bando di concorso per il Servizio Civile Universale negli anni 2024 e 2025 per 52.236 volontari: ecco come accedere.

Se stai cercando una buona opportunità di crescita e hai un’età compresa tra i 18 e i 28 anni, puoi cogliere l’occasione di partecipare al concorso. Una possibilità per vivere un’esperienza costruttiva e interessante svolgendo il Servizio Civile Universale su base volontaria.

Sono oltre 50 mila i posti disponibili per operatori che saranno destinati a diversi luoghi e ruoli. Partecipare è semplice se ci sono i giusti requisiti, ma c’è una selezione da superare per poter essere ammessi ed è necessario rientrare nei 52.236 posti liberi. Segui le istruzioni per inviare la domanda di partecipazione e prova a diventare un operatore volontario.

Bando di concorso per il Servizio Civile Universale 2024-2025: tutto quello che bisogna sapere

I giovani maggiorenni che non hanno superato i 28 anni di età, possono accedere alla selezione per partecipare al concorso pubblico e ottenere i posti disponibili in vari ruoli. Le occupazioni a cui saranno destinati si trovano per la maggior parte Italia, ma c’è anche la possibilità di andare all’estero.

Il Servizio Civile Universale è un importante progetto che ha come obiettivo l’impiego di giovani nella difesa priva di armi e senza alcun atto violento, della patria. I ragazzi selezionati si occuperanno anche di educare e aiutare i popoli a ritrovare la pace diffondendo i valori fondamentali della Repubblica Italiana. Il bando di concorso riguarda la ricerca di 52.236 operatori che saranno suddividi per la realizzazione di diversi progetti.

Il bando di concorso è stato pubblicato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale sul sito ufficiale. Nello stesso documento sono riportati i dettagli dei compiti che dovranno svolgere le persone selezionate e che avranno la possibilità di candidarsi scegliendo la sede e il progetto a cui dedicarsi. Ma quali sono i requisiti richiesti? Per partecipare al concorso pubblico è necessario;

Essere cittadini italiani, europei oppure extra europei ma con permesso di soggiorno valido;

Avere un età compresa tra i 18 e i 28 anni;

Non avere condanne penali di nessun tipo;

Non essere a favore di gruppi terroristici, eversivi, criminali.

Bisogna tener presente lo scopo pacifico delle attività dei volontari e di conseguenza. Non devono essere esercitate dai candidati attività che vadano contro gli intenti dei progetti del Servizio Civile. Ce ne sono alcuni che includono riserve di posti dedicati ai disabili, persone con scolarizzazione minore, problemi economici o che vivono una particolare situazione sociale e personale.

I compiti che andranno svolti in territorio italiano prevedono, inoltre, una formazione con tutor che può durare da uno a 3 mesi. Questa potrebbe essere svolta in un altro Paese europeo.