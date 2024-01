6 tisane totalmente naturali che aiutano a ridurre il gonfiore addominale: così torni subito in forma

Se hai sempre la pancia gonfia, potresti provare una di queste tisane per risolvere il problema: ecco quali sono e come prepararle.

Avere l’addome gonfio è un problema che affligge molte persone, che non solo possono sentirsi a disagio per via di questo piccolo inestetismo, ma che in genere provano anche una sensazione di fastidio nella zona in questione.

In commercio si trovano diverse bevande e preparati che dovrebbero aiutare a ridurre il gonfiore addominale, ma l’ideale in questi casi è affidarsi a dei rimedi naturali, così da non ingerire sostanze chimiche che in un modo o nell’altro non vanno di sicuro a favorire il benessere dell’organismo, e al tempo stesso deliziarsi con alcune tisane dal sapore gradevole e delicato. Vi sono almeno sei tisane che bisognerebbe assolutamente provare nel caso in cui si soffrisse di questo problema per cercare di risolverlo.

6 tisane naturali da provare assolutamente

Tisana allo zenzero e al limone : lo zenzero possiede delle proprietà antinfiammatorie e digestive che aiutano a migliorare tutto il tratto intestinale, riducendo l’infiammazione dell’apparato digerente e migliorando la digestione stessa. Basta grattugiarne un po’, fresco, dentro una tazza di acqua calda e aggiungere delle gocce di succo di limone;

: lo zenzero possiede delle proprietà antinfiammatorie e digestive che aiutano a migliorare tutto il tratto intestinale, riducendo l’infiammazione dell’apparato digerente e migliorando la digestione stessa. Basta grattugiarne un po’, fresco, dentro una tazza di acqua calda e aggiungere delle gocce di succo di limone; Tisana alla menta : la menta è conosciuta per riuscire ad alleviare i problemi gastrointestinali, per fare rilassare i muscoli dello stomaco e ridurre la sensazione di gonfiore. Si dovrà creare un infuso con delle foglie di menta fresca o essiccata in una tazza di acqua bollente;

: la menta è conosciuta per riuscire ad alleviare i problemi gastrointestinali, per fare rilassare i muscoli dello stomaco e ridurre la sensazione di gonfiore. Si dovrà creare un infuso con delle foglie di menta fresca o essiccata in una tazza di acqua bollente; Tisana al finocchio : il finocchio possiede delle proprietà carminative che permettono di ridurre la produzione di gas all’interno dell’intestino. Per prepararne una tisana con questo ingrediente, bisogna versarne alcuni semi in una tazza di acqua calda e lasciarli in infusione per qualche minuto;

Tisana alla camomilla : questo ingrediente ha delle proprietà rilassanti e antinfiammatorie, che alleviano lo stress dell’apparato digerente. L’ideale è bere questa tisana prima di andare a dormire;

Tisana al tè verde : possiede una grande quantità di antiossidanti e migliora la digestione, e al tempo stesso è un ottimo disintossicante per tutto l’organismo;

Tisana alla liquirizia : infine anche la liquirizia ha proprietà antinfiammatorie e lenitive per lo stomaco. La scelta migliore è una varietà che non contenga zucchero in modo tale da ottenere il massimo dei benefici.

Consigliamo, quindi, di provare tutte queste tisane per trovare la propria preferita e berla quotidianamente, così da migliorare la propria salute.