Amici 23, fuga dallo studio e crollo tra le lacrime: via la maschera da duro, Matthew non regge

Una reazione inaspettata che ha impensierito i telespettatori di Amici 23: Matthew ha un crollo, in seguito alla critiche dei professori.

Durante la puntata in onda domenica 7 gennaio, Matthew ha rischiato per poco l’ultimo posto in classifica. La gara di canto, giudicata dai professori, non ha avuto certo esito positivo per l’allievo che, al momento, ha la percezione di camminare su un terreno minato. Lorella Cuccarini ha sostenuto di avvertire sempre un blocco quando l’artista si esibisce, mentre Rudy ha ribadito la sua mancanza di carisma e la tendenza a ripetere sempre le stesse mosse – quali ad esempio gettarsi a terra come gli iconici rocker internazionali.

Al termine di tutte le esibizioni, la produzione ha esposto la classifica finale. Matthew ha conquistato il settimo posto. A quel punto Zerbi è intervenuto, ribadendo che – secondo lui – l’ultimo posto non sarebbe dovuto spettare a Sarah, bensì al suo ex allievo.

Ebbene, durante la performance dei ballerini, il cantante ha lasciato silenziosamente lo studio ed è fuggito in casetta. Qui ha incontrato Gaia, che è accorsa in suo aiuto per consolarlo. In fan di Amici 23 temono che il giovane artista abbia intenzione di lasciare il talent show condotto da Maria De Filippi.

Amici 23, Matthew lascia il programma?

Una puntata difficile per Matthew che, per l’ennesima volta, ha visto sfumare la possibilità di colpire i suoi professori nel cuore. Il popolo del web si è scagliato contro Rudy Zerbi, in quanto molti utenti ritengono che il coach si stia accanendo sull’allievo in seguito alla sua decisione di rivolgersi ad Anna Pettinelli. Lorella, invece, percepita come più razionale, riconosce in lui la bravura, ma sente comunque che manchi qualcosa prima di definirlo un professionista a tutti gli effetti.

Il cantante si è quindi sfogato con i compagni di viaggio: “Non va mai bene niente” sono state le sue parole colme di dispiacere. L’allievo non sa più come comportarsi affinché la sua arte raggiunga i coach di Amici. L’unica ad aver difeso il suo talento è stata proprio Anna Pettinelli.

Una volta terminata la puntata, Mew ha raggiunto Matthew e l’ha invitato ad aprirsi con lei. Una vera missione: il ragazzo non è riuscito a dire nulla, se non a ribadire di aver superato il limite. I fan ora temono che intenda lasciare il talent e confidano nell’intervento della sua coach o – ancora meglio – di Maria De Filippi.