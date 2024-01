Beatrice Valli, “chiusura in bellezza”: lo scatto nella vasca in dolcissima compagnia

Spunta una foto di Beatrice Valli che ha attirato subito l’attenzione: chi c’è nella vasca con lei? Così l’influencer ha trascorso la fine dell’anno.

Quello di Beatrice Valli è senza ombra di dubbio uno dei volti più celebri del momento. L’influencer originaria dell’Emilia-Romagna non smette mai di avere tutti gli occhi puntati addosso, grazie anche all’incredibile fama di cui gode nel mondo del web.

La grande notorietà per la giovane Beatrice è arrivata anni fa quando, grazie a Uomini e Donne, è diventata una vera star del piccolo schermo. All’epoca la Valli era poco più che maggiorenne e, in tv, ha vestito i panni di corteggiatrice del tronista Marco Fantini. I due si sono perdutamente innamorati, tanto che nel tempo non solo si sono sposati ma hanno anche messo in piedi una splendida famiglia.

Oggi tutti conoscono Beatrice Valli, ormai diventata una delle influencer più apprezzate d’Italia. L’artista vanta all’attivo un profilo seguitissimo, dove ama condividere foto e video della sua vita quotidiana di mamma e personaggio pubblico. Proprio qui ha pubblicato uno scatto del suo dolce Capodanno, festeggiato in un modo a dir poco insolito. Di che cosa si tratta?

Beatrice Valli, la foto nella vasca fa il giro del web

Per festeggiare l’arrivo dell’anno nuovo, la Valli e la sua famiglia hanno scelto di non partire per viaggi lontani o alla volta di mete esotiche. Le due star di Uomini e Donne hanno passato l’ultimo giorno dell’anno a Forte dei Marmi, dove sono stati raggiunto dalla sorella maggiore di Beatrice, Eleonora.

Qui i Vallini (così li hanno ribattezzati i fan dall’unione dei loro cognomi) si sono recati insieme a tutta la numerosa famiglia, composta dai figli Alessandro, Bianca, Azzurra e la nuova arrivata Matilda Luce. I piccoli hanno trascorso delle splendide giornate con un corso di pasticceria e un po’ relax nella spa dell’hotel, ed è proprio qui che la Valli ha scattato la foto tanto chiacchierata. L’immagine immortala la bella Beatrice con i suoi bimbi nella vasca da bagno dell’hotel, mentre si gode un po’ di meritato relax insieme a loro.

Come già accennato, i Vallini non erano da soli. Insieme a loro, infatti, c’era anche la sorella di Beatrice, l’unica rimasta lontana dalle luci dei riflettori. Grande assente per il Capodanno è stata l’altra sorella Valli, Ludovica, anche lei diventata famosissima grazie a Uomini e Donne. La più giovane delle Valli ha trascorso la serata con il compagno e i loro splendidi bambini, come si vede dalle immagini apparse sui social.