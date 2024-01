Bonus asilo nido nel 2024 fino a 3.600 euro: requisiti e come inviare la domanda

Come richiedere il bonus asilo nido? Ecco in che modo presentare la domanda e quali requisiti sono necessari per inoltrare l’istanza.

Buone nuove per chi attende notizie sul versante del bonus asilo nido: ci sono infatti delle novità importanti. È stato disposto un incremento significativo del contributo, indirizzato sia alle strutture pubbliche sia private, e anche alle famiglie con bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche.

L’obiettivo del Governo è quello di procedere verso la gratuità degli asili nido, in particolar modo per i nuclei familiari che hanno più di due figli. L’aumento delle risorse economiche garantirà un sostegno più solido per i beneficiari. Ma come fare la domanda e quali sono i requisiti richiesti dal legislatore? Il contributo per favorire l’iscrizione ai nidi, per le famiglie con un ISEE fino a 40.000 euro nelle quali ci sarà un nuovo nato, aumenta di 2.100 euro, il massimale si innalza dunque da 3.000 a 3.600 euro.

Come presentare domanda per il bonus asilo nido

Potranno beneficiarne tutti i nuclei familiari aventi figli nati dopo il primo gennaio 2024, sempre che in famiglia ci sia almeno un altro figlio di età inferiore a 10 anni e che l’ISEE non superi i 40.000 euro. Le risorse aggiuntive saranno elargite seguendo questo schema: 600 euro annui con valore ISEE inferiore a 25.000 euro; 1.100 euro per le famiglie aventi ISEE compreso tra 25.000 e 40.000 euro, quindi la misura complessiva del bonus diventa pari a 3.600 euro.

Per i nuclei familiari che non posseggono tutti i requisiti richiesti dal legislatore per beneficiare dell’aumento, il bonus resta quello legato al valore dell’ISEE in corso di validità. Le famiglie aventi un ISEE fino a 25.000 euro otterranno 272,70 euro per 11 mesi per un totale di 3000 euro. I nuclei familiari con ISEE tra 25.000 e 40.000 euro beneficeranno di un bonus di 227,20 euro per 11 mesi per un totale di 2.500 euro. Mentre quelli con ISEE superiori a 40.000 euro riceveranno un bonus di 136,30 euro per 11 mesi pari a 1.500 euro.

Per ottenere il bonus è necessario presentare la domanda accedendo al servizio on-line apposito presente sul sito dell’Inps. È possibile entrarvi tramite identità digitale Spid, Cie e Cns. Il richiedente dovrà inserire la denominazione e il codice fiscale dell’asilo presso il quale intende scrivere il figlio, gli estremi del provvedimento autorizzativo, le mensilità per le quali si richiede il bonus.

Inoltre è necessario presentare all’INPS anche i documenti che attestano il pagamento di almeno un mese di frequenza e l’avvenuta iscrizione al nido o l’avvenuto inserimento in graduatoria, nel caso si tratti di asili nido pubblici. La domanda deve essere presentata dal genitore che sostiene le spese e che coabita con il minore. Se i costi vengono sostenuti da ambo i genitori, possono presentare richiesta entrambi purché vengano indicate quale siano le mensilità pagate dall’uno e dall’altro.