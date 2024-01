Gratta e vinci, 5 milioni in palio per un ticket da pochi euro: tutti i ricchissimi premi della nuova lotteria istantanea

Pochi euro e un potenziale trionfo da sogno. Il Gratta e vinci promette, quantomeno, una buona dose di speranza: ecco quali sono i premi.

Che l’Italia sia un paese di giocatori è poco ma sicuro. La tradizione, in alcuni casi, impone una sorta di fascino dietro la voglia di speranza legata a concorsi a premi di vario genere. Lotto, Superenalotto e Gratta e vinci, sono senza dubbio i giochi preferiti nell’ambito specifico dai cittadini. Da un lato l’usanza, per l’appunto, con i numeri da tirare fuori dai propri sogni, fatti quotidiani e quant’altro, e poi incastrare tra di loro sperando in un’estrazione benevola; dall’altro, il concorso di moderna concezione, il Gratta vinci. Pochi secondi per sapere se la propria vita può cambiare o meno, così di colpo.

Dei tre concorsi citati, il Gratta e vinci è quello che di sicuro, nel recente periodo, ha attirato maggiormente a sé le attenzioni dei giocatori. Alcuni elementi, nel bene e nel male, lo rendono infatti più che mai appetibile. Il fatto di poter giocare praticamente ovunque e a qualsiasi ora, considerata la mole di attività commerciali autorizzate alla vendita, è un esempio.

In ogni caso, è sempre consigliabile non farsi prendere troppo la mano, in certe situazioni, considerati gli scenari assolutamente negativi ipotetici. Problematiche gravi legate al gioco sono più che mai all’ordine del giorno.

Gratta e vinci, pochi euro per un palio di 5 milioni: tutti i dettagli

Nel corso delle ultime settimane, come spesso accade nei periodi di festa, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha disposto la messa in circolazione di un nuovo concorso Gratta e vinci. Nel caso specifico, il riferimento è a un nuovo tagliando dal valore nominale di ben 20 euro. Il nome è già più che mai particolare, per il fatto che richiami un concorso già esistente: “Ultra Numerissimi”.

La vincita massima relativa al concorso in questione è di 5 milioni di euro. I premi intermedi previsti dal regolamento vanno da un minimo di 20 euro, il costo di partenza del biglietto, fino a un massimo, escluso il premio più alto, di 500 mila euro. Si parla, quindi, di un biglietto capace di garantire un premio davvero non indifferente.

Il regolamento è più che mai avvincente: sono previsti un gioco principale e un secondo concorso, per così dire bonus. Lo scopo è chiaramente quello di cercare i numeri presenti nel biglietto tra quelli che risulteranno “estratti grattando” lo stesso tagliando. Il bonus consiste nella possibilità di moltiplicare l’eventuale premio fino a 5 volte. Inoltre, è compresa la possibilità di trovare simboli che possono portare alla singola vincita di 100, 300 o 500 euro.