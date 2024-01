Il Paradiso delle Signore, anticipazioni dal 15 al 19 gennaio: Flora scopre tutto

Il Paradiso delle Signore prosegue la sua messa in onda e, dalle anticipazioni, pare proprio che stia per succedere qualcosa di clamoroso.

Si torna ancora una volta a parlare de Il Paradiso delle Signore, la soap opera di Rai Uno che ogni pomeriggio va in onda con grande successo e seguito da parte del pubblico a casa, il quale non si perde mai nemmeno un appuntamento e che nel periodo delle feste ha molto sentito la sua mancanza.

Nell’attesa di poter vedere le nuove puntate, partiamo alla scoperta di qualche anticipazione. In un primo momento sembra che a Villa Guarnieri le cose stiano andando per il verso giusto: Marcello ha voltato pagina dopo la fine della storia con Adelaide; dal canto loro, anche per Maria e Matteo arriva l’ora di ammettere i propri sentimenti liberamente e senza più remore.

Ma non finisce qua, troveremo anche Tancredi pronto ad avere un ultimo e importante confronto con Vittorio. E intanto Umberto (Roberto Farnesi) pensa già alla sua prossima mossa contro Barbieri. Proprio quest’ultimo però potrebbe avere dei problemi con la sua compagna.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni: Flora scopre le bugie di Umberto

Proseguiamo, dunque, con le anticipazioni. Tanto per cominciare, il pubblico avrà modo di scoprire come la nuova iniziativa presa da Irene abbia creato delle reazioni davvero diverse tra Flora e Matilde. Quando la donna decide di condividerle con Vittorio, suscita in lui un’idea che fino a quel momento non gli era davvero venuta in mente.

Nel frattempo Marcello raggiunge Matteo per informarlo che il loro progetto è ufficialmente annullato. Eppure, sebbene non sia ancora tutto perduto, la notizia crea l’ennesima lite tra Marcello e Umberto. La discussione attira la curiosità di Flora, la quale vorrebbe conoscere i motivi del loro bisticcio. Così lo domanda ad Umberto, che però non le dice la verità. Una verità che poco dopo la donna riuscirà a sapere, sentendola provenire dallo stesso Marcello. Grazie a lui arriverà a sapere che il suo compagno le ha mentito.

Ebbene, dopo che Flora ha scoperto le menzogne di Umberto, andrà dritta da Marta per parlare con lei delle sue preoccupazioni sul loro rapporto. Ma quest’ultima saprà darle i consigli giusti? Per concludere, un piccolo incidente è quello che si presenta per Delia, lo stesso che la costringe a prendersi un giorno di pausa portando Vittorio a trovare un’altra Venere per l’occasione: Irene riuscirà a trovare una sostituta per tempo?