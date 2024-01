Kate Middleton, se William la delude ci pensa Re Carlo a sollevarle il morale

Pare che Kate Middleton sia molto vicina a Re Carlo III. Quando il marito la delude, ci pensa il sovrano a sollevarle il morale: ecco cosa dicono le indiscrezioni.

La Duchessa e il Re avrebbero un’intesa unica, che pare sia ancora più forte di quella della Middleton con il principe William. Un rapporto speciale che rafforza la Corona stessa.

Kate Middleton e Re Carlo III avrebbero una perfetta sintonia, al punto che la Principessa si affiderebbe spesso a lui anche quando le cose con il principe William non vanno molto bene. Un’indiscrezione rivelata alla rivista People, che mette in evidenza alcuni momenti di intensa affinità tra il sovrano e la nuora. Ma vediamo meglio su cosa si basa questo rapporto molto particolare.

Kate Middleton finisce ancora al centro della scena per il suo bellissimo rapporto con il Re. Secondo quanto riporta la rivista People tra la Principessa e il sovrano ci sarebbe molto più di una semplice intesa. La Duchessa infatti si starebbe già mostrando all’altezza del proprio ruolo di futura sovrana d’Inghilterra in modo impeccabile. Stando ai rumors delle varie riviste, lo scorso 5 dicembre avrebbe aiutato il Re e la Regina Camilla ad ospitare più di 500 membri del corpo diplomatico a Buckingham Palace.

Il suo mettersi in mostra avrebbe colpito particolarmente tutti per l’affetto mostrato nei confronti del suocero. Anche se il ricevimento si è tenuto più di un mese fa, uno dei partecipanti ha rilasciato un’intervista solo recentemente a People, parlando di come la principessa del Galles sia stata fondamentale per la coppia regnante.

Il supporto di Kate sarebbe stato addirittura fondamentale ai fini di una riuscita organizzazione dell’evento. “Le è piaciuta moltissimo quella serata e sembrava davvero a suo agio. Lei conosce l’importante ruolo che la famiglia gioca nella costruzione di relazioni a livello globale per conto del Regno Unito. È chiaro che lei e il re sono piuttosto vicini, – sono state le parole dell’intervistato – per certi aspetti più vicina a lui di William“.

A quanto pare, quindi, la Principessa si sente molto vicina alla coppia regnante e ha fatto di tutto per mediare il rapporto del Re con il primogenito. Sostegno reciproco e rispetto sono alla base della relazione tra Carlo III e Kate Middleton. Secondo l’esperta reale Valentine Lowe, che ha parlato sempre con People, la Principessa si mostra gentile e sorridente, ma in realtà ha una mente forte ed è pronta a lottare: “Fornisce a William un ambiente direzionale. Lei guida la famiglia e guida lui”.