Paola Perego, inaspettata sorpresa del marito Lucio Presta: non l’aveva mai fatto prima

Paola Perego è apparsa esaltata per la sorpresa del marito Lucio Presta: non l’aveva mai fatto prima. Il post sui social conquista i fans.

Reduce dalla partecipazione, non troppo fortunata, a Ballando con le stelle Paola Perego è tornata alla conduzione di Citofanare Rai 2 insieme all’amica e collega Simona Ventura. Alle spalle ha una carriera eclettica e ricca di esperienze in tv: ha debuttato giovanissima come modella, e non ha nascosto d’aver subito anche delle molestie. Per un lungo periodo ha presenziato come valletta non parlante in programmi in emittenti regionali, dove ha fatto una gavetta non indifferente.

Nonostante l’arrivo del successo e un’affermazione in tv del tutto meritata, Paola Perego ha recentemente raccontato d’aver sofferto d’attacchi di panico che hanno limitato il suo vissuto quotidiano. Una patologia che oggi ha superato, ma che per circa 30 anni è stata uno vero limite. La prima volta che l’è successo era giovanissima, aveva solo 16 anni.

Gli episodi sono poi proseguiti e ha avuto attacchi di panico anche alla guida. Per 4 anni non ha voluto più toccare l’auto. “In onda non mi è mai capitato perché andavo sempre piena di farmaci e seguita da un medico. Un sacco di volteho pensato che sarebbe stato meglio morire. Ma avevo anche paura della morte. Oggi non ho più attacchi, ne sono uscita totalmente” ha dichiarato la conduttrice in una recente intervista, affermando che attualmente ha superato ogni ostacolo.

Nel 1990 Paola ha sposato il calciatore Andrea Carnevale e dalla loro unione sono nati Giulia e Riccardo. Il divorzio è sopraggiunto nel 1997 e per la Perego non fu facile superare quel fallimento del tutto personale. Da circa 26 anni è legata all’agente Lucio Presta e il loro rapporto è davvero speciale, anche se non amano mostrarsi in pubblico.

Paola Perego, così Lucio Presta è riuscito a stupirla: “Oggi nevica”

L’ex concorrente di Ballando con le stelle è molto innamorata di Lucio Presta. Quest’ultimo è noto nell’ambiente dello spettacolo in quanto agente di moltissimi vip. Nonostante la sua famigliarità nel mondo della tv, non ama presenziare dietro le quinte. Nei giorni scorsi, tuttavia, Paola Perego ha condiviso un post sul suo account social dove mostra la presenza eccezionale dell’agente proprio nel suo studio.

A quanto pare Presta ha fatto una sorpresa, molto gradita, alla moglie. Paola si è infatti più volte lamentata di non ricevere mai visite del compagno sul posto di lavoro. Ecco perché la conduttrice ha ironizzato sullo speciale evento: “Per la prima volta in studio da me, oggi nevica! La sorpresa più bella.” Lo scatto ha ricevuto il consenso dei fan della Perego.