Sogni di lavorare in tv? Questa è la tua grande occasione: ruoli “parlanti”, requisiti e come candidarsi

Se desideri lavorare in televisione, questa è l’occasione che stavi aspettando. Candidati subito per questi ruoli “parlanti”, la ricerca ha una certa urgenza.

Una società di produzione televisiva è alla ricerca urgente di nuove persone per il casting che sarà costituito sia da uomini che da donne. I candidati che verranno scelti dovranno partecipare a programmi televisivi che andranno in onda sul territorio italiano. Se ti senti spigliato e intraprendente, invia la tua candidatura per prendere parte alla selezione.

Vengono ricercati, infatti, personaggi con grande carisma e senza nemmeno l’ombra di timidezza. Saper parlare in pubblico deve essere una delle skill più sviluppate. Se non ce l’hai, difficilmente avrai possibilità di essere scelto ma puoi sempre fare un tentativo. Ecco come inviare la candidatura e quali sono i ruoli in questione.

Lavorare in tv, ora è possibile se hai questi requisiti

La società che si occupa di produzioni televisive, Corìma, ha aperto le selezioni per la ricerca di nuove persone che entreranno nei cast di diversi programmi. Per partecipare è necessario avere dai 18 ai 90 anni ed essere pronti per apparire davanti uno schermo senza aver paura di parlare. Gli argomenti che si tratteranno nelle trasmissioni a cui i candidati dovranno partecipare, sono relativi alla vita quotidiana. Naturalmente ogni persona selezionata che opererà nel progetto sarà pagata regolarmente.

Chi può partecipare? Tutti possono prendere parte alla selezione purché maggiorenni e spigliati nel parlare e con le caratteristiche necessarie per coprire ogni parte. I ruoli ricercati sono i seguenti:

Ragazzo peruviano o originario del Perù. La sua età deve essere compresa tra i 18 e i 25 anni;

Una persona di sesso maschile o femminile di origini francesi. In questo caso l’età richiesta è tra i 35 e 45 anni;

Uomini e donne tra i 70 e 80 anni di età che siano ironici, simpatici e con una personalità carismatica;

Uomo brasiliano o che abbia un accento tipico del Brasile. La sua età deve essere compresa tra 40 e 45 anni;

Giovani con una cultura spiccata almeno in uno specifico campo. Sono inclusi sia ragazzi che ragazze tra i 18 e i 25 anni.

Corìma Srl, è una società che si occupa di realizzare programmi televisivi di intrattenimento. Questi comprendono talk show, quiz o varietà di diverso tipo su richiesta delle più importanti reti televisive. Tra le sue produzioni più conosciute ci sono La Corrida, Forum e Il Pranzo è servito.

Per candidarsi e partecipare ai casting, è necessario inviare una email a claudia@corima.tv indicando in oggetto il ruolo di proprio interesse. Oltre a quelli menzionati in questo articolo, che sono ricercati con urgenza, ci si può candidare per parti generali tutto l’anno. È importante indicare: nome, cognome, data e luogo di nascita, numero telefonico. Allegare 2 foto e attendere una convocazione.