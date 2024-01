Anita Olivieri lascia il Grande Fratello? Crollo nella notte, lacrime e sfogo

Poco dopo la fine dell’ultima puntata del reality, Anita Olivieri è scoppiata in lacrime e ha minacciato di lasciare il Grande Fratello. Ma lo farà davvero?

La puntata di lunedì 8 gennaio del Grande Fratello era davvero attesissima, soprattutto perché si veniva da più di una settimana senza diretta e gli argomenti da affrontare sarebbero stati diversi. In tanti si aspettavano finalmente dei provvedimenti dopo gli atteggiamenti visti nei giorni precedenti. Non solo per il modo in cui Beatrice Luzzi è stata isolata dalla maggior parte dei concorrenti la notte di Capodanno, ma per la mancanza di rispetto avuta quando hanno scoperto che l’attrice era uscita dalla ‘casa’ a causa della morte del padre.

Alfonso Signorini aveva fatto sapere attraverso il suo profilo social di essere rimasto colpito in negativo per l’atteggiamenti di diversi inquilini, per questo tanti telespettatori si aspettavano che fosse il preludio per squalifiche o televoti flash in vista di un’eliminazione. E invece niente di simile è accaduto. Anzi, chi avrebbe dovuto rendersi conto di essere stato “graziato” si è addirittura risentito per le parole del conduttore.

Grande Fratello, Alfonso Signorini contro Anita Olivieri

Non è certamente eccessivo definire Anita Olivieri uno dei personaggi più discussi di questa edizione del Grande Fratello. Gran parte del pubblico non la ama, su questo ci sono pochi dubbi, soprattutto per l’atteggiamento tutt’altro che rispettoso che ha avuto spesso nei confronti di Beatrice Luzzi, che è invece risultata sempre la preferita dei telespettatori quando è andata al televoto.

Più volte la ragazza ha detto di non avere alcun timore nel confrontarsi con l’attrice, ma nelle scarse occasioni in cui questo è accaduto è scoppiata in lacrime. Un segno evidente, nonostante lo neghi, di come non riesca a portare avanti un discorso. Durante l’ultima puntata, Anita è finita ancora una volta nell’occhio del ciclone, anche se il popolo dei social si aspettava che potesse essere “eliminata d’ufficio”, cosa che non è però accaduta.

Alfonso Signorini l’ha criticata senza mezzi termini, in riferimento a quando in settimana ha preso le difese dell’amico Giuseppe Garibaldi, sottolineando di non potersi aspettare da lui un’apertura mentale nei confronti degli omosessuali perché viene da un piccolo paese del Sud. “Non puoi dire arriva da un paesino, ma chi se ne frega, oggi come oggi non è più tollerabile, esistono le connessioni sociali. – le ha detto il conduttore – Leggo da parte tua una certa discriminazione e una maggiore pretestuosità”.

Una volta conclusa la diretta, la 26enne è sbottata, sottolineando di non poter permettere a un programma di “rovinarle la reputazione“. Il riferimento indiretto, come ha fatto altre volte, è evidentemente alle tre lauree di cui lei si sente orgogliosa (in realtà, si tratta di triennale, magistrale e master) e al modo di agire di chi gestisce la trasmissione che, a suo dire, non la tutelerebbe a sufficienza.

Crisi vera o strumentalizzazione?

Al termine della puntata del Grande Fratello, Anita Olivieri si è sfogata con alcune delle persone della ‘casa’ a cui è più legata: Fiordaliso, Letizia, Paolo e Giuseppe. A suo dire, è stata fatta passare in maniera diversa da quello che è. “Questo è un gioco per giocatori, chi non lo è viene mangiato. Io non sono così, non posso essere qualcosa che non sono, non voglio diventarlo” sono state le sue parole.

Anita, la reputazione te la sei rovinata da sola!

Sin dall’inizio ti sei schierata con i trogloditi offendendo le brave persone senza motivo. Ti avremmo rispettata se solo avessi usato più cervello e cuore verso chi lo meritava davvero!#GrandeFratellopic.twitter.com/sAUcJtMVfe — 𝓔𝓿𝓮𝓻𝔂𝓽𝓱𝓲𝓷𝓰 𝓬𝓪𝓷 𝓬𝓱𝓪𝓷𝓰𝓮 🍀 (@everythingcanc2) January 9, 2024

“Questa situazione sta uscendo dal confine. Sono arrabbiata da una settimana, non è stato fatto niente, solo peggio. Sono in pigiama ora, aspetto il mio turno. Non voglio perdere neanche tempo a parlare, è aria buttata” ha proseguito. A quel punto, come accaduto quando Signorini l’ha criticata per aver ironizzato sul battesimo, ha “minacciato” di lasciare il reality.

“Chi è stato tutelato? Gli yorkshire. Io no. Prendo mazzate, preferisco prenderle al lavoro che almeno hanno senso, imparo qualcosa. Non la do vinta a nessuno, voglio uscire e stare bene. – ha affermato in conclusione – Non mi faccio rovinare la vita da un gioco. Ho una vita davanti, non posso farmi rovinare la reputazione costruita per anni per diventare una persona che non verrà assunta neanche in una segreteria”.

Tanto è bastato per scatenare ancora una volta la protesta di gran parte del pubblico, convinto che i suoi piagnistei siano costruiti ad arte, visto che poi non ha mai realmente il coraggio di abbandonare. Ora è in nomination, non resta che attendere e vedere quale sarà il suo destino.