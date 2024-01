Anticipazioni americane Beautiful, tregua finita: Thomas e Finn, guerra senza esclusioni di colpi

Arrivano le anticipazioni delle puntate americane di Beautiful: è guerra tra Thomas e Finn, i due cognati sono uno contro l’altro.

Hope e Thomas sono sempre più protagonisti delle puntate italiane di Beautiful. I due ex sono in conflitto per via delle delicata questione della custodia di Douglas e, inevitabilmente, la lotta si è estesa anche alle famiglie. Forrester vs Logan, una guerra che va avanti da anni e anni, ma negli attuali episodi americani una nuova (e inedita) disputa animerà la trama della soap. A mettersi in conflitto con Thomas Forrester non sarà Liam, ma Finn.

Il medico si schiererà apertamente contro il cognato, creando inevitabilmente problemi nel suo matrimonio con Steffy: quest’ultima, infatti, non potrà che supportare il fratello. Finn, però, non si limiterà a mettere in guardia la moglie. Agirà anche nei confronti di Hope, dando vita a un intreccio che si preannuncia ricco di colpi di scena. Di seguito, tutte le anticipazioni provenienti dagli USA.

Beautiful, spoiler americani: Finn non si fida di Thomas, lo scontro è accesissimo

Thomas è davvero cambiato? Per la sua famiglia non ci sono dubbi: lo stilista è un uomo nuovo, pronto ad occuparsi del figlio e ad amare Hope come merita. Chi non crederà affatto alla sua trasformazione, però, sarà proprio il cognato Finn, soprattutto dopo quello che scoprirà da Xander Avant. L’ex stagista della Forrester Creations è tornato a Los Angeles (in America è apparso nelle puntate di dicembre 2023) e ha raccontato a Finn tutta la verità circa la morte di Emma Barber: la ragazza ha perso il controllo della sua auto a causa di Thomas.

Una verità che ha sconvolto il medico, pronto a fermare eventuali nuovi deliri del Forrester: secondo Finn, Thomas non è del tutto stabile e crede alla versione di Xander circa l’omicidio di Emma. Al contrario di Steffy, che si metterà contro il marito, schierandosi totalmente dalla parte del fratello, ma non sarà la sola. Finn, infatti, racconterà tutto anche a Hope, invitandola a non lasciarsi andare tra le braccia di Thomas poiché ancora pericoloso.

La giovane Logan non può credere al fatto che Thomas sia un assassino e non appoggerà le parole di Finn. Allo stesso tempo, però, quando Steffy le chiederà di fare chiarezza (una volta per tutte) su ciò che prova per il fratello, Hope apparirà vaga e confusa. Per Thomas inizierà un periodo durissimo, durante il quale dovrà affrontare un Finn sempre più deciso a smascherarlo, nonostante il Forrester lo abbia invitato più volte a stare fuori dalla sua vita. La guerra tra cognati è appena iniziata e promette scintille.