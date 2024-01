Antonella Clerici, cosa dice tutti i giorni alla figlia Maelle: non l’aveva mai svelato prima

La dichiarazione di Antonella Clerici su sua figlia Maelle ha lasciato tutti a bocca aperta: che cosa ha rivelato la celebre conduttrice?

Tra i volti più amati della televisione italiana spicca senza ombra di dubbio anche quello di Antonella Clerici. Nel corso degli anni la conduttrice lombarda è diventata una vera e propria autorità nel settore, arrivando ad affermarsi come la regina indiscussa dei palinsesti Rai.

Diventata famosissima quando era ancora molto giovane, con il tempo la Clerici si è fatta notare non soltanto per la sua incredibile bravura ma anche per la simpatia e la genuinità che sono ormai diventati i suoi tratti distintivi. Negli anni la celebre Antonella è stata al timone di show amatissimi tra cui Affari tuoi, il Festival di Sanremo e La prova del cuoco, ma anche È sempre mezzogiorno e tanti altri ancora.

Oggi tutti la conoscono sia per la sua carriera artistica, che si arricchisce sempre di più, sia per la straordinaria fama di cui gode sul web, dove la conduttrice è una star a tutti gli effetti, in particolare grazie ai canali social che possiede. Proprio qui è apparsa un’intervista che vede la Clerici protagonista, mentre parla di sua figlia Maelle. Che cosa ha detto la rinomata conduttrice?

Antonella Clerici, la rivelazione sulla figlia spiazza tutti

La Clerici è diventata mamma di Maelle nel 2009. La giovane, che oggi ha quasi 15 anni, è nata dalla relazione che la conduttrice ha avuto con Eddy Martens, terminata qualche anno dopo la nascita della piccola. Nonostante la notorietà di mamma Antonella, la ragazzina ha sempre vissuto lontana dalle luci dei riflettori, fatta eccezione per qualche sporadica apparizione pubblica sempre in compagnia della presentatrice. Proprio di lei, la Clerici ha parlato nel podcast condotto da Diletta Leotta, al quale ha preso parte di recente.

La giornalista siciliana invita nel suo podcast le celebrità del mondo dello spettacolo italiano, per condividere con loro i racconti riguardanti la maternità. A tal proposito la Clerici ha rivelato il mantra che ripete sempre a sua figlia Maelle: “La cultura è libertà”. La conduttrice lombarda ha spiegato l’importanza del sapere per una donna, in grado così di essere indipendente nella società.

View this post on Instagram A post shared by 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)



Anche la Leotta ha molto apprezzato le parole di Antonella, che ha scatenato una valanga di reazioni sui social. Classe 1963, la Clerici ha da poco spento le 60 candeline, per la gioia dei tantissimi fan che la seguono da tempo immemore. A farle gli auguri, oltre al suo affezionatissimo pubblico, c’era anche la figlioletta Maelle, alla quale è molto legata.