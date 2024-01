Bonus disabili: tutte le nuove agevolazioni del 2024 che si possono ottenere

Nel 2024 sono previsti molteplici aiuti per i disabili: di seguito, tutte le agevolazioni volte a favorire l’aspetto economico con iter semplificati.

La Legge di Bilancio ha stanziato fondi appositi, andando quindi da un lato a confermare i bonus preesistenti e dall’altro ad introdurre delle importanti novità. Ovviamente coloro che sono affetti da disabilità hanno accesso agli aiuti previsti per la cittadinanza, ma possono richiedere in aggiunta contributi specifici.

In alcuni casi sono previste agevolazioni già integrate proprio per andare a semplificare il tutto e rendere la richiesta più veloce e meno complessa per l’accesso ai fondi. Il primo passo è sempre fare il nuovo ISEE e soprattutto avere cura di dichiarare nella DSU la presenza di un soggetto con disabilità, in quanto questo passaggio conferisce una scala di valutazione che viene già applicata sull’indicatore economico e quindi va considerata in primo luogo per questo, e poi nello specifico per ogni singola richiesta.

Bonus disabili: le agevolazioni per il 2024

L’Assegno di Inclusione è la grande novità del 2024 con un beneficio che è pensato per famiglie in una condizione economica specifica, ossia con un reddito basso, ma anche soggetti che non possono lavorare e dunque al di sopra dei 60 anni, disabili, minori o persone con determinate difficoltà.

Un vantaggio da considerare è sicuramente quello legato alle spese sanitarie, che possono essere detratte nella misura del 19% dal 730 andando però a superare la franchigia di 129.11 euro che si applica come soglia minima, la quale non viene conteggiata e risulta essere a carico del cittadino. Rientrano le spese mediche generiche, di assistenza e di presidi.

L’Assegno Unico Figli invece riguarda coloro che hanno una prole a carico. Per chi ha un figlio disabile questo beneficio non è a termine. Di conseguenza, anche se spetta a tutti, per tale casistica non vi è il vincolo dell’età. L’importo base è di 175 euro per ogni figlio, a seconda poi del grado di disabilità viene calcolata una maggiorazione che va dagli 85 ai 105 euro.

Il Fondo Unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo per disabili è stato inoltre aumentato a 1 milione di euro nel 2024, sono quindi aperti i bandi per richiedere ausili specifici per coloro che vogliono fare uno sport e hanno bisogno di prodotti particolari. Il pacchetto di misure è stato poi implementato anche a livello regionale con singoli provvedimenti che bisogna valutare in base alla propria residenza.