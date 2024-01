Chiara Ferragni rompe il silenzio dopo l’indagine sul caso Balocco: come l’ha presa (davvero)

Chiara Ferragni ha reagito in modo piuttosto singolare e inaspettato all’accusa di truffa aggravata. Ecco cosa ha fatto con la sua famiglia.

Chiara Ferragni sta attraversando un periodo davvero difficile. Poco prima di Natale, la sua vita è totalmente cambiata. Le accuse ricevute si sono trasformate in un’indagine per truffa aggravata. Si tratta di una direzione inaspettata che potrebbe avere dei risvolti molto gravi.

Non bisogna dimenticare, infatti, che si sta parlando di un reato penale. L’influencer, al momento, ha deciso di mantenere un profilo basso. Ha rilasciato alcune dichiarazioni, però, sui social network, non è attiva come prima. Al contrario, preferisce risponde con il silenzio. Per questo motivo, una sua recente storia ha stupito i fan. In pochi si sarebbero aspettati un simile contenuto.

La reazione di Chiara Ferragni alle accuse: gli utenti si dividono

Il procuratore che si sta occupando del caso del pandoro Pink Christmas ha deciso di inserire Alessandra Balocco e Chiara Ferragni tra gli indagati. In un primo momento, l’influencer era stata accusata di pubblicità ingannevole, adesso, però, la situazione è diventata decisamente più complessa. La decisione è stata presa dopo la lettura di alcune e-mail. La diretta interessata, però, nonostante i recenti accadimenti non è apparsa sconvolta.

La moglie di Fedez ha rivelato di non essere preoccupata. Si fida completamente della giustizia e, di conseguenza, ritiene che le autorità riusciranno a risalire alla verità: “Sono serena perché ho sempre agito in buona fede e sono certa che ciò emergerà dalle indagini in corso. Ho piena fiducia nell’attività della magistratura e con i miei legali mi sono messa subito a disposizione per collaborare“.

Ciò che la spaventa di più è la strumentalizzazione mediatica nata attorno a ciò. A parer suo, alcuni canali stanno diffondendo notizie fuorvianti. Nel frattempo, Chiara si sta godendo la compagna della sua famiglia. Questo è emerso sia durante la festa di Capodanno che nelle ultime ore quando, attraverso una storia su Instagram, ha raccontato di un’uscita in famiglia: “Gelato and family“. Gli utenti sembrano divisi in due gruppi contrapposti.

C’è chi non ha potuto fare a meno di attaccarla duramente e chi, al contrario, sta provando a difenderla in tutti i modi possibili. Alcuni di loro hanno deciso di non seguirla più sui social e anche diversi brand hanno annunciato l’interruzione della collaborazione in atto. Indubbiamente, si tratta di un accadimento complesso che potrebbe avere tante altre dure ripercussioni.