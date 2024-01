“Devo andare via”, l’allievo di Amici in lacrime dopo la puntata: è caos tra i fan

Un momento di crisi per un allievo di Amici 23, deciso a lasciare il talent show. Il giovane cantante non è riuscito a trattenere le lacrime in seguito alla puntata.

Dopo la pausa natalizia anche Amici ha ripreso la sua programmazione ordinaria. Il daytime e la puntata della domenica mostrano i progressi dei vari allievi che ad oggi sono già proiettati verso il serale. I ragazzi subiscono pressioni e critiche e, come dei veri artisti, devono superare ostacoli legati a sfide e confronti. Nell’ultima puntata a ricevere i giudizi negativi dei coach sono stati due cantanti della squadra d’Anna Pettinelli.

La speaker radiofonica crede molto nei concorrenti scelti e spesso affida loro brani impegnativi. Nonostante i pareri dei suoi colleghi, Anna è convinta che i suoi cantanti siano talentuosi e pronti a conquistare la scena. L’incoraggiamento della Pettinelli non è però sufficiente a rincuorare i momenti di crisi dei giovani artisti che non mancano di rivelare le loro fragilità. Alcuni di loro oggi sono maggiormente consapevoli delle tante difficoltà da superare per affermarsi come professionista.

Impegnati tra inediti e cover, i ragazzi non sempre sono all’altezza del compito affidatogli e probabilmente non conquisteranno il loro posto al serale. Tra gli allievi della Pettinelli che hanno attirato l’attenzione del pubblico di Amici, c’è sicuramente Ayle. Ogni volta che si esibisce il ragazzo è convinto di non dare il massimo, che poteva fare meglio ma soprattutto non trova nessuna connessione con le cover che gli affidano.

La scorsa domenica ha interpretato “Un senso” di Vasco Rossi, un brano non facile. Il 19enne, che ha fatto fatica ad adeguarsi ad alcuni ritmi e regole della scuola, non ha trovato alcuna affinità con il brano e ha ricevuto le critiche di Zerbi: “Eri palesemente a disagio, è una canzone palesemente difficilissima. Eri in imbarazzo e imbarazzavi purtroppo anche me che ti ascoltavo“. Ha dichiarato l’ex produttore Sony, parole che Ayle ha condiviso e che hanno procurato in lui un momento di sconforto.

Ayle: “Non vedo progressi: devo andare via”, la decisione del cantante

Tornato in casetta Ayle ha avuto una vera e propria crisi esistenziale. Consolato dai ballerini Kumo, Lucia e Nicholas, il cantante ha preso consapevolezza che da quando è nella scuola non ha fatto nessun progresso. Spesso riceve critiche ed è convinto di non essere adatto a fare le cover che gli vengono affidate. E se la Pettinelli lo ha rincuorato sottolineando che ci mette sempre il suo in ogni esibizione, il ragazzo ha confessato d’aver perso fiducia in se stesso.

Il cantante è intenzionato a lasciare la scuola se dalle prossime puntate le cose per lui non cambiano: “Devo andare via, non vedo progressi“ sono state le sue parole. Un momento di crisi per Ayle, il quale ha smesso di credere nelle sue capacità. Vista la situazione, Anna Pettinelli ha chiesto d’incontrare il suo allievo e avere con lui un confronto diretto e più maturo.