Eva Grimaldi apre la sua casa: mix di colori e ampi spazi per l’attrice e Imma Battaglia

Eva Grimaldi apre la sua casa: una location ricca di colori e ampi spazio coerenti con i modi di fare dell’attrice e di Imma Battaglia.

Imma Battaglia e Eva Grimaldi hanno scelto di vivere a Roma. Le due vip, sposate, si amano molto e i loro profili social sono piuttosto attivi. Raccontano in modo diretto e sincero la loro quotidianità e non mancano d’ironizzare sul loro rapporto di coniugi. Sono senz’altro due donne parecchio diverse, hanno interessi non affini e le loro professioni non potrebbero essere più distanti, eppure hanno una rapporto speciale e il loro matrimonio è decisamente felice.

Le due vip abitano in uno dei quartieri più amati della capitale: la Garbatella. Vivono in un appartamento situato in una palazzina che è un’ex albergo. Un edificio totalmente ristrutturato, considerato ecosostenibile, con pannelli solari e impianti centralizzati, dove i condomini condividono spazi in comune come la lavanderia e la palestra.

L’appartamento di Eva Grimaldi è dotato di un vasto terrazzo con due olivi, un acero giapponese e 53 tipi di piante, curate personalmente dall’attrice. Gli interni dell’appartamento sono spaziosi e non mancano i colori e alcuni dettagli che rispecchiano le diverse personalità delle due vip. Solitamente ad occuparsi della casa è la Grimaldi, che gestisce la pulizia delle stanze, l’ordine, ma anche le varie lavatrici.

Compiti che l’ex gieffina svolge con entusiasmo e a cui dedica parte del suo tempo. Per questo quando si allontana da casa per lavoro teme che l’attivista politica possa far saltare tutti i suoi piani quotidiani. Il modo in cui curano la casa è talmente diverso che Eva spesso rimprovera Imma per via del suo atteggiamento.

Dove vive Eva Grimaldi: una casa coerente con il suo amore con Imma Battaglia

Dallo splendido terrazzo della casa alla Garbatella di Eva Grimaldi e Imma Battaglia non si vede il mare ma il panorama è molto bello. A distanza si può ammirare il Cupolone e la basilica di San Pietro. Non manca poi una splendida veranda a vetri circondata dalle bellissime piante.

Tra colori, cuscini e tendaggi di tessuti pregiati, inoltre, sono percepibili alcuni mobili di design e dettagli come il quadro di Lady Oscar vicino a quello dell’attrice. Nel salotto c’è anche una libreria in cui Imma conserva la sua tesi di laurea, ma anche alcuni volumi a cui tiene particolarmente. Insomma, nella casa della Grimaldi si percepisce serenità e amore: le due donne sono riuscite nell’impresa di rendere la loro abitazione frizzante e colorata.