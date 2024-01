I giapponesi risparmiano tanti soldi e non sono mai in affanno con questo trucco

Esiste un trucco per risparmiare tanti soldi e non vivere mai in affanno: ecco il metodo che usano in Giappone.

Sul web sta spopolando già da qualche tempo un trucco giapponese per risparmiare soldi ogni mese e riuscire a non andare mai in affanno. È difficile, infatti, fra le tante spese che si hanno, mettere sempre da parte qualche soldo. Lo stratagemma permette di pianificare le proprie finanze, gestendo il budget totale a disposizione, e destinando una somma al risparmio mensile.

Alla base non c’è la regola dello spendere poco ma del farlo in modo consapevole, ovvero stabilendo in che modo e in cosa vada investito il denaro.

Il metodo Kakebo, il trucco giapponese per risparmiare tanti soldi

Il metodo nipponico si chiama Kakebo, che non è altro che una sorta di libro dove vengono annotati tuti gli acquisti che vengono fatti ogni mese. I giapponesi sono abili nell’ordinare qualsiasi cosa nella loro vita, vivendo sempre nel presente e prendendo consapevolezza delle connessioni esterne. Il loro trucco per risparmiare si basa su un’agenda, pensata per organizzare al meglio le proprie finanze, segnando quotidianamente le entrate e le uscite.

Esistono diverse agende in commercio ispirate al metodo Kakebo, ma l’importante è che il libro sia costruito con pagine organizzate in colonne e righe da poter riempire ogni giorno del mese. Qui andranno registrate entrate e uscite, calcolando il totale disponibile e la cifra che si desidera preservare ogni mese. Infatti il risparmio sarà un effetto collaterale dell’aver speso in modo consapevole per gli acquisti. Ogni foglio all’interno del Kakebo presenterà diverse voci, divise tra colonne e righe.

Innanzitutto bisognerà annotare le spese di prima necessità mensili come tasse, mutuo, finanziamenti e bollette domestiche. Un altro spazio sarà quello per le uscite impreviste che possono capitare (un guasto alla macchina o visite mediche). Ancora, le spese dedicate alla cultura e al tempo libero, come per esempio cinema, sport, regali e shopping personale. Ogni mese bisognerà segnalare, oltre alle entrate e alle uscite, anche la quota che si vuole risparmiare. In tal modo si avrà una visione d’insieme di tutto.

Arrivato il fine settimana, sarà possibile fare il punto della situazione e capire quanto effettivamente si sta spendendo. Il trucco giapponese del Kakebo per risparmiare funziona perché permette di rendersi conto di ogni spesa mensile tenendo traccia anche della quota che si vuole mettere da parte. Quindi il risparmio non si verifica perché si spende meno, ma perché si gestisce meglio il proprio denaro.